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Постер фильма Молчание Пелешяна
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Киноафиша Фильмы Молчание Пелешяна

Молчание Пелешяна

Il silenzio di Pelesjan 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм «Молчание Пелешяна» — портрет известного армянского кинорежиссера-документалиста Артавазда Ашотовича Пелешяна. Он оставался неизвестным на Западе до 1983 года, пока в Европе его не открыл французский режиссер Серж Даней, а также еще ряд знатоков кино. Рассказывая о работах Пелешяна, о его жизни, его замыслах и творческих поисках, создатели этой документальной ленты не претендуют на звание биографичной картины. Это просто фильм о выдающемся мастере, подлинном классике мирового кинематографа.

Страна Италия / Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 5 сентября 2011
Дата выхода
5 сентября 2011 Россия 16+
5 сентября 2011 Италия
5 сентября 2011 Казахстан
5 сентября 2011 Украина
Производство Живаго Медиа, Kinesis Film, Rai Cinema
Другие названия
Il silenzio di Pelesjan, The Silence of Pelesjan, Il silenzio di Pelešian, The Silence of Pelešian, Молчание Пелешяна
Режиссер
Пьетро Марчелло
Пьетро Марчелло
В ролях
Артавазд Пелешян
Энрико Гецци
Энрико Гецци
Александра Хохлова
Лев Кулиджанов
Пьетро Марчелло
Пьетро Марчелло
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
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