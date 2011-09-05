Фильм «Молчание Пелешяна» — портрет известного армянского кинорежиссера-документалиста Артавазда Ашотовича Пелешяна. Он оставался неизвестным на Западе до 1983 года, пока в Европе его не открыл французский режиссер Серж Даней, а также еще ряд знатоков кино. Рассказывая о работах Пелешяна, о его жизни, его замыслах и творческих поисках, создатели этой документальной ленты не претендуют на звание биографичной картины. Это просто фильм о выдающемся мастере, подлинном классике мирового кинематографа.
|5 сентября 2011
|Россия
|16+
|5 сентября 2011
|Италия
|5 сентября 2011
|Казахстан
|5 сентября 2011
|Украина