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The Rite

Обряд, 2011

2011 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Майкл Ковак, по стечению обстоятельств оказался в духовной семинарии. После ее окончания молодой человек не планировал строить карьеру священнослужителя, но по совету своего наставника отца Мэттью все-таки отправился в Ватикан. Здесь он знакомится с отцом Лукасом Тревентом, который специализируется на обрядах экзорцизма. В настоящий момент он пытается изгнать демона из Росарио, 16-летней беременной девушки. Несмотря на все усилия экзорциста, несчастная умирает, а после этого Майкл понимает, что демон, покинувший тело девушки, вселился в отца Лукаса…

  • Перед началом съемок режиссер Михаэль Хофстрём посетил настоящий обряд экзорцизма. Правда, ему не разрешили находиться непосредственно в комнате, но он мог слышать все происходящее, стоя за дверью.
  • Надпись на стене в комнате отца Лукаса – Fi sydd biau fe nawr – в переводе с валлийского означает “Сейчас он принадлежит мне”.
  • Энтони Хопкинс (отец Лукас) и Тоби Джонс (отец Мэттью) воплотили на экране образ Альфреда Хичкока. Сэр Энтони в фильме “Хичкок” (2012), Тоби Джонс – в фильме “Девушка” (2012). 
  • Киаран Хайндс, исполнитель роли отца Ксавьера, в 2011 году появился в роли дьявола в фильме “Призрачный гонщик 2”.

Фильм, снятый по мотивам реальных событий, рассказывает о скептически настроенном студенте-семинаристе Майкле Коваке, который против своего желания посещает школу экзорцистов в Ватикане. Там в Риме он встречает священника отца Лукаса, который открывает ему темную сторону его веры.

7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 января 2011
Премьера в мире 26 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Алисе Брага
Алисе Брага
Колин О'Донохью
Колин О'Донохью
Крис Маркетт
Крис Маркетт
Франко Неро
Франко Неро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обряд 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Очень болею за Хопкинса...но мб слишком высокую планку для себя взял? Тема экзорцизма уже настолько зажевана, что наверно ооочень трудно сделать… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:03
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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