Обряд, 2011

Главный герой фильма, Майкл Ковак, по стечению обстоятельств оказался в духовной семинарии. После ее окончания молодой человек не планировал строить карьеру священнослужителя, но по совету своего наставника отца Мэттью все-таки отправился в Ватикан. Здесь он знакомится с отцом Лукасом Тревентом, который специализируется на обрядах экзорцизма. В настоящий момент он пытается изгнать демона из Росарио, 16-летней беременной девушки. Несмотря на все усилия экзорциста, несчастная умирает, а после этого Майкл понимает, что демон, покинувший тело девушки, вселился в отца Лукаса…