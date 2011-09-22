Погоня, 2011

Подросток Нэйтан чувствует себя изгоем, страдая от постоянных кошмаров. Чтобы оправиться, герой занимается с отцом самообороной и консультируется с психологом доктором Беннеттом; и он влюблен в свою одноклассницу и соседку Карен. Однажды они с ней находят фотографию Нэйтана на сайте с фотографиями пропавших без вести детей. Герой связывается с сайтом, и так на него выходит банда европейских бандитов во главе с Николой Козловым. Преступники убивают родителей Нэйтана, но ему и Карен удается сбежать. Подростки не знают, на кого им можно положиться, и едут по адресу, который им дал доктор Беннет. Какие тайны он скрывал все это время?