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Abduction

Погоня, 2011

2011 / США
7.6 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Подросток Нэйтан чувствует себя изгоем, страдая от постоянных кошмаров. Чтобы оправиться, герой занимается с отцом самообороной и консультируется с психологом доктором Беннеттом; и он влюблен в свою одноклассницу и соседку Карен. Однажды они с ней находят фотографию Нэйтана на сайте с фотографиями пропавших без вести детей. Герой связывается с сайтом, и так на него выходит банда европейских бандитов во главе с Николой Козловым. Преступники убивают родителей Нэйтана, но ему и Карен удается сбежать. Подростки не знают, на кого им можно положиться, и едут по адресу, который им дал доктор Беннет. Какие тайны он скрывал все это время? 

  • Сценарист проекта Шон Кристенсен сказал, что история фильма родилась из одной его идеи о подростке, который видит свою фотографию на сайте пропавших без вести детей. Кристенсен закончил первый набросок сценария всего за два месяца.
  • В больнице, когда Натан набирает 911, он называет свой адрес 2009 Клируотер Драйв. Клируотер – это фамилия одного из вампирских кланов во франшизе «Сумерки. Сага», в фильмах которой ведущий актер Тейлор Лотнер исполнил одну из главных ролей. 
  • Это был последний фильм, который режиссер Джон Синглтон снял перед своей смертью 29 апреля 2019 года в возрасте 51 года от инсульта. 
     

Подросток случайно находит свое детское фото на сайте о поиске пропавших людей. Проведя собственное расследование, он узнает, что те, кого он считал родителями, на самом деле похитили его в раннем детстве и воспитали, как своего. Постепенно на свет всплывает масштабный заговор, и теперь, дабы остаться в живых, пареньку приходится спасаться бегством.

7.6 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 сентября 2011
Премьера в мире 22 сентября 2011
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джон Синглтон
Джон Синглтон
В ролях
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Альфред Молина
Альфред Молина
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Мария Белло
Мария Белло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Погоня 5 постеров
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Погоня

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disturatro 23 февраля 2023, 19:40
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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