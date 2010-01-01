Скоро в прокате «Дом, который построил Джек»
7.3

Ловец душ

, 2010
Soul Boy
Германия, Кения / драма / 18+
О фильме

Найроби, Кения. 14-летний Абила живет с родителями в Кибере, одной из самых больших трущоб в Восточной Африке. Однажды утром подросток обнаруживает своего отца, который бормочет, что кто-то украл его душу. Aбила отправляется на поиски подходящего лечения. Вместе со своей подругой он узнает, что его отец проиграл свою душу в компании религиозной женщины. Подросток не хочет верить этому и отправляется на поиски ведьмы. Когда он наконец находит ее в самом темном углу гетто, она дает ему возможность пройти семь испытаний, чтобы спасти потерянную душу отца.

В ролях

Самсон Одиамбо
Фрэнк Кимани
Лейла Дайан Опоу
Кристин Сейвен
Том Тыквер
Том Тыквер
Joab Ogolla
Режиссер Хава Эссуман, Том Тыквер
Сценарист Billy Kahora
Композитор Xaver von Treyer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Кения
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 15 октября 2010
Премьера в мире 1 января 2010
Дата выхода
24 февраля 2011 Россия Экспонента
24 февраля 2011 Беларусь
1 января 2010 Германия
24 февраля 2011 Казахстан
4 марта 2010 Кения
1 января 2011 США
24 февраля 2011 Украина
Сборы в мире $16 211
Производство One Fine Day Films, Anno's Africa, Ginger Ink Films
Другие названия
Soul Boy, Chłopiec, który szukał duszy, Ловец душ

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Фильмы похожие на Ловец душ

Германия 09
Германия 09 драма
2009, Германия
6.0
Любовь втроем
Любовь втроем мелодрама, драма, комедия
2010, Германия
5.0
Интернэшнл
Интернэшнл драма, триллер
2008, США / Германия
6.0
Принцесса и воин
Принцесса и воин драма, мелодрама
2000, Германия
7.0
Рай
Рай криминал, мелодрама, драма
2002, США / Германия / Франция / Великобритания / Италия
6.0
Беги, Лола, беги
Беги, Лола, беги драма, триллер
1998, Германия
7.0
Голограмма для короля
Голограмма для короля драма
2015, Германия / США
6.0
Парфюмер: история одного убийцы
Парфюмер: история одного убийцы триллер, драма
2006, Германия / Франция / Испания / США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
