Найроби, Кения. 14-летний Абила живет с родителями в Кибере, одной из самых больших трущоб в Восточной Африке. Однажды утром подросток обнаруживает своего отца, который бормочет, что кто-то украл его душу. Aбила отправляется на поиски подходящего лечения. Вместе со своей подругой он узнает, что его отец проиграл свою душу в компании религиозной женщины. Подросток не хочет верить этому и отправляется на поиски ведьмы. Когда он наконец находит ее в самом темном углу гетто, она дает ему возможность пройти семь испытаний, чтобы спасти потерянную душу отца.