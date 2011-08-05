Хочу как ты, 2011

В детстве Митч и Дейв были неразлучными друзьями. Но со временем их дороги разошлись. Дейв стал успешным юристом и примерным семьянином. Митч же остался холостяком и сердцеедом. Он считает, что у друга есть все, о чем только можно мечтать: прекрасная жена Джейми, любящие дети и крутая работа. Дейву же представляется сказочной беззаботная жизнь Митча, который днем курит травку, а ночи проводит в компании красивых женщин.



Но однажды в жизни друзей все переворачивается вверх дном: Митч становится Дейвом, а Дейв – Митчем.



Митчу приходится заняться воспитанием троих детей Дейва и взять на себя его работу. На носу – крупная сделка, от результатов которой зависит карьера его друга, но Митч не смыслит в этом ничего.



Ситуацию также усложняет обворожительная коллега Дейва, Сабрина, которая не дает прохода Митчу. Старый Митч пошел бы на все, чтобы провести время с этой девушкой. Проблема лишь в том, что в его теле живет Дейв, идеальный муж и папаша, который не может расслабиться ни на минуту.

Друзья вскоре понимают, что реальность не такая радужная, как фантазии.

Героям придется как следует постараться, чтобы вернуть все на свое место и не разрушить окончательно жизни друг друга.