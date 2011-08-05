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Хочу как ты, 2011

2011 / США
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве Митч и Дэйв были не разлей вода, но теперь у каждого из них своя жизнь и свои заботы. Митч – холостяк и бездельник, не пропускающий ни одной юбки, а Дэйв – муж, отец и трудоголик. И каждому из них кажется, что жизнь друга – это предел мечтаний, а своя собственная – скукотища и пустая трата времени. В один прекрасный день их тайные мечты о другой жизни осуществляются: Митч просыпается в теле Дэйва, а Дэйв становится Митчем. 

  • Райан Рейнольдс и Джейсон Бейтман – давние друзья.
  • Лесли Манн прибегла к помощи дублера в сцене, когда ее героиня в замедленной съемке идет в туалет. 
  • Большая часть из показанных в фильме обнаженных женских тел являются созданными на компьютере. 
  • Персонаж Райана Рейнольдса демонстрирует мастерское владение самурайским мечом в начале фильма. Рейнольдс приобрел этот навык для роли Уэйда Уилсона в “Дэдпуле”. Самурайские мечи упоминаются Митчем на протяжении всего фильма.
  • Второй фильм за два года (после “Папе снова 17”), в котором Лесли Манн играет жену человека, у которого произошли какие-то телесные метаморфозы. 
  • По сюжету, Митч, Дэйв и Джейми вместе ходили в школу с самого детства. В реальной жизни Райан Рейнольдс на 8 лет младше Джейсона Бейтмана и на 4 года младше Лесли Манн.

В детстве Митч и Дейв были неразлучными друзьями. Но со временем их дороги разошлись. Дейв стал успешным юристом и примерным семьянином. Митч же остался холостяком и сердцеедом. Он считает, что у друга есть все, о чем только можно мечтать: прекрасная жена Джейми, любящие дети и крутая работа. Дейву же представляется сказочной беззаботная жизнь Митча, который днем курит травку, а ночи проводит в компании красивых женщин.
 
Но однажды в жизни друзей все переворачивается вверх дном: Митч становится Дейвом, а Дейв – Митчем.
 
Митчу приходится заняться воспитанием троих детей Дейва и взять на себя его работу. На носу – крупная сделка, от результатов которой зависит карьера его друга, но Митч не смыслит в этом ничего.
 
Ситуацию также усложняет обворожительная коллега Дейва, Сабрина, которая не дает прохода Митчу. Старый Митч пошел бы на все, чтобы провести время с этой девушкой. Проблема лишь в том, что в его теле живет Дейв, идеальный муж и папаша, который не может расслабиться ни на минуту.

Друзья вскоре понимают, что реальность не такая радужная, как фантазии.

Героям придется как следует постараться, чтобы вернуть все на свое место и не разрушить окончательно жизни друг друга.

7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 сентября 2011
Премьера онлайн 11 марта 2019
Премьера в мире 5 августа 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Добкин
Дэвид Добкин
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Лесли Манн
Лесли Манн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хочу как ты 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
мда в 30+ и 40+, конечно, самое время по мнению америкосов ссать в фонтан...а еще поют сказки, что у них продажи алкоголя падают...беременная - это… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хвала Аллаху и тому человеку, который придумал объединить в этом фильме Бэйтмана, Рейнольдса и Оливию Уайлд...
Мужчины хороши, смешны и трогательны… Читать дальше…
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