В большом доме посреди донских степей живет семейство Шамановых. Все есть в этом доме, кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын Виктор возвращается в отчий дом после 25-летнего отсутствия. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идет группа профессиональных убийц.