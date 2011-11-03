История о представителях нескольких поколений семьи Шамановых, живущих под одной крышей в двухэтажном доме прямо посреди степи. Специально к столетию патриарха семейства из Москвы приезжает его внук Виктор, матерый преступник средних лет, за которым уже объявлена охота.
В большом доме посреди донских степей живет семейство Шамановых. Все есть в этом доме, кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын Виктор возвращается в отчий дом после 25-летнего отсутствия. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идет группа профессиональных убийц.