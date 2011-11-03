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Дом, 2011

2011 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

История о представителях нескольких поколений семьи Шамановых, живущих под одной крышей в двухэтажном доме прямо посреди степи. Специально к столетию патриарха семейства из Москвы приезжает его внук Виктор, матерый преступник средних лет, за которым уже объявлена охота.

  • Сценарий картины был впервые опубликован в журнале “Искусство кино”.
  • По признанию сценариста и режиссера Олега Погодина, на его видение ленты повлияли вестерны Сэма Пекинпы и Джона Форда, фильм Терренса Малика “Дни жатвы”, а также произведения Уильяма Фолкнера. Непосредственно идея картины родилась у Погодина во время его поездки по Ростовской области. Погодин – уроженец степного города в Ростовской области, поэтому атмосфера фильма была ему более чем близка.
  • Исполнитель главной роли Сергей Гармаш, по собственному признанию, согласился на участие в проекте только из-за того, что очень давно “не видел таких качественных сценариев”.
  • У Олега Погодина в запасе было около девяти вариантов финальной сцены. На многие из включенных в первоначальный вариант эпизодов, в том числе на пролог к основному действию, продюсеры отказались выделять деньги, поэтому Погодину пришлось значительно сократить сценарий.
  • Пробы на роль Виктора Шаманова проходил Владимир Машков, которого продюсеры хотели видеть в фильме. Однако Машков отказался от участия в проекте, посчитав персонаж слишком слабым. В итоге роль досталась Сергею Гармашу, кандидатуру которого поддерживал и сам Олег Погодин.

В большом доме посреди донских степей живет семейство Шамановых. Все есть в этом доме, кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын Виктор возвращается в отчий дом после 25-летнего отсутствия. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идет группа профессиональных убийц.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 ноября 2011
Премьера в мире 3 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Олег Погодин
Олег Погодин
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Петр Зайченко
Все актеры и съемочная группа
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