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Каденции
6.1
Каденции
, 2010
Россия / драма / 18+
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О фильме
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Трейлеры
6.1
Каденции
Трейлер
Трейлер
О фильме
Один день из жизни современной Москвы. История города, рассказанная через приключения пяти героинь, представительниц актуальных городских профессий: юриста Веры, мерчандайзера Аси, переводчицы Вали, маркетолога Лизы, актрисы Лены.
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В ролях
Ингеборга Дапкунайте
Полина Кутепова
Мария Миронова
Клавдия Коршунова
Ирина Хамдохова
Алексей Серебряков
Андрей Смоляков
Александр Голубев
Николай Хомерики
Виктор Матизен
Режиссер
Иван Савельев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
22 сентября 2011
Дата выхода
22 сентября 2011
Россия
Ин Моушн
22 сентября 2011
Беларусь
22 сентября 2011
Казахстан
22 сентября 2011
Украина
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
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