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Постер фильма Каденции
6.1
Каденции - Трейлер
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6.1

Каденции

, 2010
Россия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Каденции
6.1
Каденции - Трейлер
Каденции  Трейлер

О фильме

Один день из жизни современной Москвы. История города, рассказанная через приключения пяти героинь, представительниц актуальных городских профессий: юриста Веры, мерчандайзера Аси, переводчицы Вали, маркетолога Лизы, актрисы Лены.

В ролях

Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Мария Миронова
Мария Миронова
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Ирина Хамдохова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Александр Голубев
Александр Голубев
Николай Хомерики
Николай Хомерики
Виктор Матизен
Режиссер Иван Савельев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 22 сентября 2011
Дата выхода
22 сентября 2011 Россия Ин Моушн
22 сентября 2011 Беларусь
22 сентября 2011 Казахстан
22 сентября 2011 Украина

Рейтинг фильма

6.1
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