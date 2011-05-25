Кунг-Фу Панда 2, 2011

Лорд Шэнь, правитель города Гунмэнь, планирует использовать, чтобы стать властелином всего Китая. Услышав пророчество о том, что «черно-белый воин» победит его, Шень разоряет поселение панд, и только маленькому По чудом удается спастись благодаря жертве своей матери. Несколько десятилетий спустя, когда Шэнь начинает собирать металлолом для создания сотен смертельных пороховых орудий, По и Неистовая пятерка отправляются в путешествие, чтобы остановить злодея…
Панда По, величайший в мире фанат кунг-Фу, продолжает свое путешествие, как и гласит древнее пророчество, осваивая искусство кунг-Фу.