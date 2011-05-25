Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кунг-Фу Панда 2 Кунг-Фу Панда 2
Киноафиша Фильмы Кунг-Фу Панда 2
Kung Fu Panda 2

Кунг-Фу Панда 2, 2011

2011 / США
8.2 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Лорд Шэнь, правитель города Гунмэнь, планирует использовать, чтобы стать властелином всего Китая. Услышав пророчество о том, что «черно-белый воин» победит его, Шень разоряет поселение панд, и только маленькому По чудом удается спастись благодаря жертве своей матери. Несколько десятилетий спустя, когда Шэнь начинает собирать металлолом для создания сотен смертельных пороховых орудий, По и Неистовая пятерка отправляются в путешествие, чтобы остановить злодея…

  • В сцене захвата корабля Мастер Крок запрыгивает на судно и приземляется в широком шпагате. Это характерное движение озвучившего его актера Жана-Клода Ван Дамма.
  • Лорд Шэнь, главный антагонист картины, сражается в рукопашной, используя стиль боевых искусств под названием Цай Ли Фо, китайское боевое искусство, в котором используется металлический веер для защиты и отвлечения внимания. Однако, будучи павлином, Шэнь вместо веера использует свои большие хвостовые перья.
  • Во время первой битвы между героями и волками в деревне в кадре появляется кролик, который играет фоновую музыку, а герои жонглируют им. Инструмент, на котором он играет, – люцинь, четырехструнная китайская мандолина. Обычно именно этот инструмент используется как саундтрек для народной китайской оперы, которая известна своей необычной хореографией в стиле боевых искусств.

Панда По, величайший в мире фанат кунг-Фу, продолжает свое путешествие, как и гласит древнее пророчество, осваивая искусство кунг-Фу.

8.2 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 25 мая 2011
Премьера онлайн 19 мая 2016
Премьера в мире 25 мая 2011
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дженнифер Ю
Дженнифер Ю
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Сет Роген
Сет Роген
Джек Блэк
Джек Блэк
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3 (2016)
7.40625
Смелый большой Панда 3D
Смелый большой Панда 3D (2011)
6.7
Кунг-фу Кролик
Кунг-фу Кролик (2011)
5.1
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Фильмы с Анджелиной Джоли Фильмы с Анджелиной Джоли
Все части «Кунг-фу Панда» Все части «Кунг-фу Панда»
Постер мультфильма Кунг-Фу Панда 2 13 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Кунг-Фу Панда 2 смотреть онлайн

Кунг-Фу Панда 2
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Кунг-фу Панда 3
 
Смелый большой Панда 3D
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Скажем сразу, без уверток, обиняков и прочей традиционной риторики: вторая часть «Кунг-фу Панды», в связи, видимо, со сменой режиссерского состава, получилась значительно проще и примитивнее первой. Что касается визуального ряда, то здесь по-прежнему всё прекрасно: Дженнифер Ю Нельсон справилась с этим участком работы не хуже снимавших первую серию Марка Осборна и Джона Стивенсона. Однако интереснейшая драматургия, составлявшая мощное очарование пилотного фильма, улетучилась…
Читать
Пока нет отзывов Написать
80 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Кунг-Фу Панда 2
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Netflix выпустит новый мультсериал о приключениях Кунг-фу Панды Это будет уже третий сериал в рамках популярной франшизы.
Написать
17 марта 2022 10:16
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
ролик о создании
Ролик о создании
тв ролик 2
Тв ролик 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши