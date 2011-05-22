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Достоевский
Достоевский, 2011
2011 / Россия
8.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
биография
драма
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О фильме
Фильм расскажет о жизни великого писателя и культурного деятеля Достоевского Федора Михайловича.
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8.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
4 часа 0 минут
Год выпуска
2011
Премьера в России
22 мая 2011
Премьера в мире
22 мая 2011
Возраст
16+
Режиссер
Владимир Хотиненко
В ролях
Евгений Миронов
Евгения Бордзиловская
Дарья Мороз
Дмитрий Певцов
Валентина Талызина
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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