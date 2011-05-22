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Достоевский
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Достоевский, 2011

2011 / Россия
8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Фильм расскажет о жизни великого писателя и культурного деятеля Достоевского Федора Михайловича.

8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 мая 2011
Премьера в мире 22 мая 2011
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Евгения Бордзиловская
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Достоевский 1 постер
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