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Scream 4

Крик 4, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сидни Прескотт возвращается домой в Вудсборо в рамках промо-тура для своей книги. К сожалению, в родном городке Сидни ждет встреча не только со старыми друзьями, но и с обитателем ее ночных кошмаров – убийцей под маской призрака.

  • В картине присутствует множество отсылок к классическим триллерам и хоррорам. Так, например, в школьном киноклубе можно заметить постеры к фильмам “Нечто” (1982) и “Головокружение” (2009), а одного из офицеров, охраняющих дом Сидни, зовут Энтони Перкинс – вероятно, в честь актера, исполнившего роль Нормана Бейтса в "Психо" Альфреда Хичкока (1960). Кроме того, в сцене в машине полицейские ссылаются на сюжет триллера “Семь” (1995), цитируют "Зеленую милю" (1999) и повторяют правило Рэнди из оригинального "Крика".
  • Режиссер Уэс Крейвен заявлял, что не вернется во франшизу до тех пор, пока сценарий не будет таким же хорошим, как у “Крика” 1996 года. “Крик 4” стал последней режиссерской работой Крейвена. 30 августа 2015 года он скончался от рака мозга в возрасте семидесяти шести лет.
  • Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сблизились на съемочной площадке первого “Крика” и поженились несколькими годами позже. В октябре 2010 года, практически сразу после окончания съемок в “Крике 4”, пара заявила о разрыве.
  • Персонажей Хлои и Рэйчел писали под Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. В итоге эти роли исполнили Кристен Белл и Анна Пэкуин соответственно.

Сидни Прескотт последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Теперь она работает методистом в Вудсборгской Средней Школе, в которой сама училась. Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и видеокамер папарацци.

Но когда находят труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Всему виной возродившийся убийца в маске «Лицо Призрака».

7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 14 апреля 2011
Премьера онлайн 5 октября 2011
Премьера в мире 11 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Адам Броди
Адам Броди
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
После ряда не слишком удачных опытов последних лет Уэс Крейвен вернулся к старым, проверенным вещам – к тому, что лучше всего у него получается: саркастичному, компетентному, мускулистому постмодернистскому триллеру. С умело дозированной резней, насыщенной знанием истории кино и бескомпромиссной рефлексией по поводу происходящего. Четвертая часть «Крика», пожалуй, лучшая во всей тетралогии. Само вещество фильма, помимо крепкого сложения, демонстрирует образцовое владение…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Герои повзрослели и постарели. Дьюи все такой же добряк, но в качестве шерифа просто жалок. Гейл стала еще более стервозной.

Убийства жуткие,… Читать дальше…
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Вот недавно посмотрела. Очень понравился фильм.^^ С самого начала мне все понравилось.)) Игра актеров была превосходная, куда уж без этого! Сценарий… Читать дальше…
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17 января 2022 17:57
По словам Мэттью Лилларда, сиквелы «Крика» сделали Уэса Крэйвена несчастным Он чувствовал себя обязанным создать новый культовый фильм ужасов. 
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12 октября 2021 16:39
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