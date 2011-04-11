Крик 4, 2011

Сидни Прескотт возвращается домой в Вудсборо в рамках промо-тура для своей книги. К сожалению, в родном городке Сидни ждет встреча не только со старыми друзьями, но и с обитателем ее ночных кошмаров – убийцей под маской призрака.
Сидни Прескотт последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Теперь она работает методистом в Вудсборгской Средней Школе, в которой сама училась. Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и видеокамер папарацци.
Но когда находят труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Всему виной возродившийся убийца в маске «Лицо Призрака».
Убийства жуткие,… Читать дальше…