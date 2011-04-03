Попугай по кличке Голубчик всю жизнь провел в клетке, живя в магазинчике на севере США. Но его беззаботное существование заканчивается, когда его находит и забирает у хозяйки бразильский орнитолог. Выясняется, что Голубчик – последний самец породы голубых ара и если он не создаст потомство с последней самкой, то их вид исчезнет. Оказавшись в питомнике Голубчик знакомится с Жемчужинкой, но самка отказывается воспринимать всерьез беспомощного попугая, который даже не умеет летать.
Пернатый красавец из Миннесоты по кличке Голубчик, считает себя последним из своего вида. Но новость о том, что в далеком и солнечном Рио-де-Жанейро проживает очаровательная самка Жемчужинка заставляет его отправится в незабываемое путешествие на родину предков, во время которого он узнает, что такое дружба, любовь, смелость и открытость чудесам жизни.