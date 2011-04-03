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Рио Рио
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Rio

Рио, 2011

2011 / США
8.3 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Попугай по кличке Голубчик всю жизнь провел в клетке, живя в магазинчике на севере США. Но его беззаботное существование заканчивается, когда его находит и забирает у хозяйки бразильский орнитолог. Выясняется, что Голубчик – последний самец породы голубых ара и если он не создаст потомство с последней самкой, то их вид исчезнет. Оказавшись в питомнике Голубчик знакомится с Жемчужинкой, но самка отказывается воспринимать всерьез беспомощного попугая, который даже не умеет летать. 

  • На втором плане можно заметить птиц — персонажей популярной игры “Angry Birds”. Интересно, что игра «Angry Birds Rio» основана на сюжете этого мультфильма.
  • В русской версии мультфильма вместо песни “Fly Love”, исполняемой Джейми Фоксом на английском языке, звучит песня “Ararinha”, в исполнении Карлиньюса Брауна на португальском языке. 
  • Фильм основан на реальной истории ара по имени Элвис, живущего в Соединенных Штатах. Его владелец позволил использовать птицу в программе разведения в неволе, чтобы помочь сохранить этот вид. 
  • Во время производства этого фильма Джесси Айзенберг, озвучивший Голубчика, был сильно занят на съемках картины “Социальная сеть”, но согласился работать над озвучкой персонажа по выходным. 
  • Фильм был номинирован на “Оскар” в категории “Лучшую песня к фильму”, но уступил награду картине “Маппеты”. Примечательно, что в тот год в этой категории было всего два номинанта – “Рио” и “Маппеты”. 

Пернатый красавец из Миннесоты по кличке Голубчик, считает себя последним из своего вида. Но новость о том, что в далеком и солнечном Рио-де-Жанейро проживает очаровательная самка Жемчужинка заставляет его отправится в незабываемое путешествие на родину предков, во время которого он узнает, что такое дружба, любовь, смелость и открытость чудесам жизни.

8.3 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 7 апреля 2011
Премьера в мире 3 апреля 2011
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Карлос Салдана
Карлос Салдана
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Лесли Манн
Лесли Манн
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Все актеры и съемочная группа
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