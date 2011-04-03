Попугай по кличке Голубчик всю жизнь провел в клетке, живя в магазинчике на севере США. Но его беззаботное существование заканчивается, когда его находит и забирает у хозяйки бразильский орнитолог. Выясняется, что Голубчик – последний самец породы голубых ара и если он не создаст потомство с последней самкой, то их вид исчезнет. Оказавшись в питомнике Голубчик знакомится с Жемчужинкой, но самка отказывается воспринимать всерьез беспомощного попугая, который даже не умеет летать.