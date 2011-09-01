Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Sarah Palin: You Betcha!
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Sarah Palin: You Betcha!

Sarah Palin: You Betcha!

Sarah Palin: You Betcha! 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2011 Россия 16+
8 октября 2011 Великобритания
1 сентября 2011 Казахстан
30 сентября 2011 США
1 сентября 2011 Украина
Сборы в мире $10 935
Производство Gravity Films, Lafayette Films
Другие названия
Sarah Palin: You Betcha!, Sarah Palin - Itekako!
Режиссер
Ник Брумфилд
Джоан Черчилль
В ролях
Ник Брумфилд
Джон МакКейн
Билл О’Рейли
Сара Пэйлин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Laura Chase Сейчас у нас сотни тысяч людей, которые фанатеют от Сары Пэйлін и реально готовы пойти с края планеты, если бы она была плоской, как лемминги.
