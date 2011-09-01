Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Рейтинги
6.4
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Фильмы
Sarah Palin: You Betcha!
Sarah Palin: You Betcha!
Sarah Palin: You Betcha!
документальный
Страна
США / Канада
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2011
Премьера в мире
1 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2011
Россия
8 октября 2011
Великобритания
1 сентября 2011
Казахстан
30 сентября 2011
США
1 сентября 2011
Украина
Сборы в мире
$10 935
Производство
Gravity Films, Lafayette Films
Другие названия
Sarah Palin: You Betcha!, Sarah Palin - Itekako!
Режиссер
Ник Брумфилд
Джоан Черчилль
В ролях
Ник Брумфилд
Джон МакКейн
Билл О’Рейли
Сара Пэйлин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Sarah Palin: You Betcha!
7.0
Марианна и Леонард: Слова любви
(2019)
6.8
Уитни: Могу я быть собой?
(2017)
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Laura Chase
Сейчас у нас сотни тысяч людей, которые фанатеют от Сары Пэйлін и реально готовы пойти с края планеты, если бы она была плоской, как лемминги.
Получили «Эмми», но не признание в России: нашел 3 крутых детектива, от которых русский зритель зря воротит нос
