Пастырь 3D, 2010

Действие фильма происходит в альтернативном мире, разоренном столетиями войны между людьми и вампирами. История вращается вокруг легендарного воина-пастыря из последней Войны Вампиров, который сейчас живет в безвестности среди других забитых людей в обнесенных стенами антиутопических городах, управляемых Церковью. Когда его племянница похищена кровожадной стаей вампиров, Пастырь нарушает свои священные обеты и решается отправиться на ее поиски, прежде чем вампиры превратят девочку в одну из них. В его новом крестовом походе к герою присоединяются парень его племянницы, молодой шериф из пустошей и бывшая боевая священница, обладающая сверхъестественными боевыми навыками.