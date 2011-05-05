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Пастырь 3D Пастырь 3D
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Priest

Пастырь 3D, 2010

2010 / США
7.3 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в альтернативном мире, разоренном столетиями войны между людьми и вампирами. История вращается вокруг легендарного воина-пастыря из последней Войны Вампиров, который сейчас живет в безвестности среди других забитых людей в обнесенных стенами антиутопических городах, управляемых Церковью. Когда его племянница похищена кровожадной стаей вампиров, Пастырь нарушает свои священные обеты и решается отправиться на ее поиски, прежде чем вампиры превратят девочку в одну из них. В его новом крестовом походе к герою присоединяются парень его племянницы, молодой шериф из пустошей и бывшая боевая священница, обладающая сверхъестественными боевыми навыками.

  • Фильм основан на одноименном корейском комиксе Хён Мин У.
  • Анимационная открывающая сцена фильма была компромиссным решением, так как студии не были заинтересованы в превышении бюджета на реальное воссоздание битвы людей против вампиров, а анимацию было намного дешевле реализовать.
  • Девочку, которую ищет Пастырь, зовут Люси. Это отсылка к роману «Дракула» Брэма Стокера, центральный персонаж которого, помолвленная на главном герое рыжеволосая девушка по имени Люси, также похищена вампирами. 

Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня.

7.3 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 мая 2011
Премьера в мире 5 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Скотт Чарльз Стюарт
В ролях
Пол Беттани
Пол Беттани
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Карл Урбан
Карл Урбан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пастырь 3D 11 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Вот так сюрприз! Приличный нео-вестерн получился.

Пол Беттани понравился, такой весь трагичный,с мучениями, метаниями, с напряжением во взгляде. И… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Это фильм от режиссера не очень удачного «Легиона», поэтому с самого начала вызывал некоторые вопросы. Мне показалось, что и этот фильм не очень… Читать дальше…
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43 голоса
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саундтрек фильма Пастырь 3D
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Отрывок 3
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