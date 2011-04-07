Ханна. Совершенное оружие, 2011

Ханна выросла в лесах Финляндии и далека от интересов современных подростков. Зато она умна, вынослива и благодаря воспитанию отца, бывшего агента ЦРУ, к шестнадцати годам обладает всеми навыками спецагента. Испытать свои способности девушке предстоит в грядущем европейском путешествии, где ее целью станет некая Марисса Виглер, давний враг отца Ханны.
Хрупкая на первый взгляд Ханна – идеальный солдат. Тайна ее рождения ревностно охраняется американским правительством. Ее миссия – отомстить бывшим работодателям отца, некогда секретного агента. Спецслужбы всего мира выходят на след девочки-убийцы. Охота начинается…
на самом деле фильм весь можно порезать на довольно классные фото-кадры. не покидало ощущение, что… Читать дальше…