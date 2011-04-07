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Ханна. Совершенное оружие Ханна. Совершенное оружие
Киноафиша Фильмы Ханна. Совершенное оружие
Hanna

Ханна. Совершенное оружие, 2011

2011 / США / Великобритания / Германия
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ханна выросла в лесах Финляндии и далека от интересов современных подростков. Зато она умна, вынослива и благодаря воспитанию отца, бывшего агента ЦРУ, к шестнадцати годам обладает всеми навыками спецагента. Испытать свои способности девушке предстоит в грядущем европейском путешествии, где ее целью станет некая Марисса Виглер, давний враг отца Ханны.

  • Сверхдлинные планы экшн-сцен являются отличительной особенностью фильмов режиссера Джо Райта. Для постановки таких сцен в “Ханне” Райт специально пригласил операторов стедикама, которые работали на съемках “Русского ковчега” Александра Сокурова – экспериментальной картины, которая представляет собой это единый 99-минутный длинный план.
  • Над саундтреком к фильму работал дуэт The Chemical Brothers. Также в картине звучит композиция “В пещере горного короля” Эдварда Грига.
  • В начале 2009 года режиссером был назначен Дэнни Бойл, но в итоге ему пришлось покинуть проект.
  • Сценарий фильма дважды попадал в “Черный список” лучших неэкранизированных сценариев Голливуда – в 2006 и в 2009 году.
  • Съемки фильма проходили в Германии, Финляндии и Марокко.
  • Для подготовки к съемкам Сирша Ронан потратила два месяца на интенсивные боевые тренировки под руководством Дэна Иносанто, протеже Брюса Ли. Большинство трюков Ронан выполнила сама, без помощи дублерши.

Хрупкая на первый взгляд Ханна – идеальный солдат. Тайна ее рождения ревностно охраняется американским правительством. Ее миссия – отомстить бывшим работодателям отца, некогда секретного агента. Спецслужбы всего мира выходят на след девочки-убийцы. Охота начинается…

7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 5 мая 2011
Премьера в мире 7 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Эрик Бана
Эрик Бана
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Том Холландер
Том Холландер
Все актеры и съемочная группа
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Ханна. Совершенное оружие
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Наша рецензия
На волне триумфа своего «Искупления» Джо Райт свято уверовал в собственную стилистическую непогрешимость, а также способность величественно и безупречно соединять трудносоединимые вещи. Как раз эту последнюю способность Райт и попытался реализовать в «Ханне», сполна окунув лабораторное дитя генетических экспериментов в месиво из шпионского триллера, сказок братьев Гримм и почти вольтеровской истории о приключениях дикаря, попавшего в мир цивилизации. В итоге получилась…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А мои ожидания оправдались вполне. Были опасения,что из Ханны сделают нео-Борна, но это оказалось не так, вернее, не совсем так, и это приятно… Читать дальше…
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
хаха. смотрелось не как экшн совершенно. ))

на самом деле фильм весь можно порезать на довольно классные фото-кадры. не покидало ощущение, что… Читать дальше…
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