Ханна. Совершенное оружие, 2011

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия На волне триумфа своего «Искупления» Джо Райт свято уверовал в собственную стилистическую непогрешимость, а также способность величественно и безупречно соединять трудносоединимые вещи. Как раз эту последнюю способность Райт и попытался реализовать в «Ханне», сполна окунув лабораторное дитя генетических экспериментов в месиво из шпионского триллера, сказок братьев Гримм и почти вольтеровской истории о приключениях дикаря, попавшего в мир цивилизации. В итоге получилась… Читать