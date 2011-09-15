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Один слуга, два господина
One Man Two Guvnors
Один слуга, два господина, 2011
2011 / Великобритания
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Жанр:
комедия
спектакль
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8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
3 часа 0 минут
Год выпуска
2011
Премьера в России
15 сентября 2011
Премьера онлайн
2 апреля 2020
Премьера в мире
15 сентября 2011
Возраст
16+
Прокатчик
CoolConnections
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Джеймс Корден
Джемайма Рупер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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