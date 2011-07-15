В основе фильма лежит роман Лермонтова «Герой нашего времени».
Однако сам сюжет кинокартины вырастает буквально из одной фразы Печорина: «Еду путешествовать в Персию, может быть, умру по дороге»…
В «Печорине» сохранены все сюжетные линии романа, но они даны ретроспективно - как воспоминания умирающего героя о прожитой жизни, воспринятой перед лицом скорой смерти как череда непоправимых ошибок.
Эти картины из прошлого заставляют Печорина с болью посмеяться над своими притворствами и испытать муку и отчаяние от былого равнодушия ко всему и всем, кроме себя…
|15 июля 2011
|Россия
|0+
|15 июля 2011
|Казахстан
|15 ноября 2013
|Польша
|2 марта 2015
|Португалия
|16 июля 2017
|США
|15 июля 2011
|Украина