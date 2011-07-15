В основе фильма лежит роман Лермонтова «Герой нашего времени».

Однако сам сюжет кинокартины вырастает буквально из одной фразы Печорина: «Еду путешествовать в Персию, может быть, умру по дороге»…

В «Печорине» сохранены все сюжетные линии романа, но они даны ретроспективно - как воспоминания умирающего героя о прожитой жизни, воспринятой перед лицом скорой смерти как череда непоправимых ошибок.

Эти картины из прошлого заставляют Печорина с болью посмеяться над своими притворствами и испытать муку и отчаяние от былого равнодушия ко всему и всем, кроме себя…