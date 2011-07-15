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Постер фильма Печорин
7.4
Киноафиша Фильмы Печорин
7.4

Печорин

, 2011
Pechorin
Россия / исторический, драма / 18+
Постер фильма Печорин
7.4

О фильме

В основе фильма лежит роман Лермонтова «Герой нашего времени».

Однако сам сюжет кинокартины вырастает буквально из одной фразы Печорина: «Еду путешествовать в Персию, может быть, умру по дороге»…

В «Печорине» сохранены все сюжетные линии романа, но они даны ретроспективно - как воспоминания умирающего героя о прожитой жизни, воспринятой перед лицом скорой смерти как череда непоправимых ошибок.

Эти картины из прошлого заставляют Печорина с болью посмеяться над своими притворствами и испытать муку и отчаяние от былого равнодушия ко всему и всем, кроме себя…

В ролях

Станислав Рядинский
Станислав Рядинский
Pechorin
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Werner
Илья Щербинин
Grushnitski
Ирина Савицкова
Ирина Савицкова
Vera
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Maxim Maksimych
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Undine
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Captain of Dragoons
Барбара Судец
Роксана Кадырова
Сергей Солоницын
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров младший
Ofitser
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Режиссер Роман Хрущ
Сценарист Михаил Юрьевич Лермонтов, Роман Хрущ
Композитор Roman Dormidoshin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 15 июля 2011
Дата выхода
15 июля 2011 Россия 0+
15 июля 2011 Казахстан
15 ноября 2013 Польша
2 марта 2015 Португалия
16 июля 2017 США
15 июля 2011 Украина
Производство Globus Film Studio
Другие названия
Pechorin, Pieczorin, Печорин

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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