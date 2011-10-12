Молодой азербайджанский кардиолог Эмин устраивается на работу в провинциальную российскую поликлинику, оставив своих жену и дочь на родине, чтобы закончить свою диссертацию и заработать немного денег. Холодность и равнодушие местных врачей поражают его, но Эмин старается оставаться человеком и добросовестно работает со своими пациентами, помогая людям по мере своих сил. Ситуация обостряется, когда в больницу привозят молодого гастарбайтера, избитого скинхедами и находящегося в глубокой коме. Эмин прибегает к помощи знакомого, чтобы переправить юношу в Москву, где будут нужные лекарства и оборудование для его лечения, но вскоре понимает, что его тело планируют просто разделать на органы. Сможет ли герой спасти парня от этой участи и добиться справедливости на холодной и мрачной чужбине?
Фильм из жизни провинциального врача. Особенностью повествования является то, что врач по национальности азербайджанец, а работает он в русской глубинке. Это история непростых взаимоотношений различных менталитетов, культур и традиций, которые сегодня происходят на всех уровнях российского социума.
|12 октября 2011
|Россия
|16+
|12 октября 2011
|Казахстан
|12 октября 2011
|Украина