Молодой азербайджанский кардиолог Эмин устраивается на работу в провинциальную российскую поликлинику, оставив своих жену и дочь на родине, чтобы закончить свою диссертацию и заработать немного денег. Холодность и равнодушие местных врачей поражают его, но Эмин старается оставаться человеком и добросовестно работает со своими пациентами, помогая людям по мере своих сил. Ситуация обостряется, когда в больницу привозят молодого гастарбайтера, избитого скинхедами и находящегося в глубокой коме. Эмин прибегает к помощи знакомого, чтобы переправить юношу в Москву, где будут нужные лекарства и оборудование для его лечения, но вскоре понимает, что его тело планируют просто разделать на органы. Сможет ли герой спасти парня от этой участи и добиться справедливости на холодной и мрачной чужбине?