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Постер фильма Презумпция согласия
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Презумпция согласия

Prezumptsiya soglasiya 18+
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О фильме

Молодой азербайджанский кардиолог Эмин устраивается на работу в провинциальную российскую поликлинику, оставив своих жену и дочь на родине, чтобы закончить свою диссертацию и заработать немного денег. Холодность и равнодушие местных врачей поражают его, но Эмин старается оставаться человеком и добросовестно работает со своими пациентами, помогая людям по мере своих сил. Ситуация обостряется, когда в больницу привозят молодого гастарбайтера, избитого скинхедами и находящегося в глубокой коме. Эмин прибегает к помощи знакомого, чтобы переправить юношу в Москву, где будут нужные лекарства и оборудование для его лечения, но вскоре понимает, что его тело планируют просто разделать на органы. Сможет ли герой спасти парня от этой участи и добиться справедливости на холодной и мрачной чужбине? 

  • Фильм был полностью сделан всего за полтора месяца с микроскопическим сюжетом в 500 тысяч долларов. Главные роли исполнили члены труппы одного азербайджанского театра. Авторы определили жанр картины как «шок-драму». 
  • Презумпция согласия, вынесенная в название фильма, это принцип, закрепленный в федеральном законе Российской Федерации, согласно которому после смерти человек автоматически превращается в донора, если он или его родственники не высказывали возражений против трансплантации до гибели покойного. 
     

Фильм из жизни провинциального врача. Особенностью повествования является то, что врач по национальности азербайджанец, а работает он в русской глубинке. Это история непростых взаимоотношений различных менталитетов, культур и традиций, которые сегодня происходят на всех уровнях российского социума.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 октября 2011
Дата выхода
12 октября 2011 Россия 16+
12 октября 2011 Казахстан
12 октября 2011 Украина
Бюджет $500 000
Производство Хорошо продакшн
Другие названия
Prezumptsiya soglasiya, Presumed Consent, Domniemanie niewinności, Презумпция согласия
Режиссер
Фархот Абдуллаев
В ролях
Сергей Кирюшкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.7
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