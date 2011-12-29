О чем еще говорят мужчины, 2011

Так случилось, что по нелепой случайности почти весь праздничный день 31 декабря наши герои проводят вместе, Как они проводят это время? Конечно, в разговорах. О чем? Конечно, о женщинах – тема то неисчерпаемая, а еще о том, как вдруг стало непросто общаться с девушками, которые моложе тебя на 20 лет и о том, почему телефон иногда лучше держать дисплеем вниз, как вовремя уйти от любовницы и даже о том, как пишется «в общем»…

В новом фильме на экране появятся жены героев, и мы, наконец услышим точку зрения «противоположной стороны»...