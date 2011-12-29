О чем еще говорят мужчины, 2011

В канун Нового года Саша оказался в крайне сложном положении: он не сошелся во взглядах на правила дорожного движения с возлюбленной местного криминального авторитета, чьи подручные теперь подстерегают героя прямо у его рекламного агентства. Верные друзья – Леша, Слава и Камиль – спешат на выручку и в итоге проводят предновогодние часы в офисных стенах, пытаясь придумать выход из сложившейся непростой ситуации и коротая время за разговорами на “вечные темы”.
Так случилось, что по нелепой случайности почти весь праздничный день 31 декабря наши герои проводят вместе, Как они проводят это время? Конечно, в разговорах. О чем? Конечно, о женщинах – тема то неисчерпаемая, а еще о том, как вдруг стало непросто общаться с девушками, которые моложе тебя на 20 лет и о том, почему телефон иногда лучше держать дисплеем вниз, как вовремя уйти от любовницы и даже о том, как пишется «в общем»…
В новом фильме на экране появятся жены героев, и мы, наконец услышим точку зрения «противоположной стороны»...
Предыдущие фильмы (даже "день выборов") этим совсем не отличились.
В общем и… Читать дальше…