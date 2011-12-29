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О чем еще говорят мужчины О чем еще говорят мужчины
Киноафиша Фильмы О чем еще говорят мужчины

О чем еще говорят мужчины, 2011

2011 / Россия
7.3 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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В канун Нового года Саша оказался в крайне сложном положении: он не сошелся во взглядах на правила дорожного движения с возлюбленной местного криминального авторитета, чьи подручные теперь подстерегают героя прямо у его рекламного агентства. Верные друзья – Леша, Слава и Камиль – спешат на выручку и в итоге проводят предновогодние часы в офисных стенах, пытаясь придумать выход из сложившейся непростой ситуации и коротая время за разговорами на “вечные темы”.

  • В отличие от первого фильма “О чем говорят мужчины”, поставленного по спектаклю «Квартета И», для сиквела был написан оригинальный сценарий. Это первая работа команды, написанная специально для киноэкрана.
  • Большую часть музыки к картине написали старые друзья «Квартета И» – Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай». Саундтрек к фильму включает вариации на мелодии из альбома команды “Тоннель в конце света”.
  • В производство и первой, и второй части, помимо денег инвесторов, были вложены средства от театральных сборов «Квартета И».
  • Специально для Жанны Фриске, сыгравшей саму себя в первом фильме “О чем говорят мужчины”, в сиквеле был задуман юмористический музыкальный эпизод, но певица отказалась от участия в проекте.

Так случилось, что по нелепой случайности почти весь праздничный день 31 декабря наши герои проводят вместе, Как они проводят это время? Конечно, в разговорах. О чем? Конечно, о женщинах – тема то неисчерпаемая, а еще о том, как вдруг стало непросто общаться с девушками, которые моложе тебя на 20 лет и о том, почему телефон иногда лучше держать дисплеем вниз, как вовремя уйти от любовницы и даже о том, как пишется «в общем»…

В новом фильме на экране появятся жены героев, и мы, наконец услышим точку зрения «противоположной стороны»...

7.3 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 декабря 2011
Премьера в мире 29 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Леонид Барац
Леонид Барац
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Александр Демидов
Александр Демидов
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Tony78 2 апреля 2015, 12:51
Фильм неприятно удивил своей политической ангажированностью.
Предыдущие фильмы (даже "день выборов") этим совсем не отличились.
В общем и… Читать дальше…
Lera_Lera 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный, вышла в отличном настроении! Весь зал хохотал постоянно! Даже вот отзыв решила написать, что не делаю никогда. Фильм очень легкий,… Читать дальше…
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2 декабря 2021 16:30
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