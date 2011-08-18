Дети шпионов в 4D, 2011

Мариса Кортес Уилсон, секретный агент в отставке, пытается наладить жизнь “на гражданке”: у нее отличный дом, муж – звезда телешоу, маленькая дочка и очаровательные приемные дети. Однако на деле дни героини далеки от спокойствия, ведь коварный Хранитель времени по прозвищу Тик-так заполучил в свои руки устройство “Армагеддон”, с помощью которого он намерен захватить планету.
Брат и сестра поневоле должны стать крутыми шпионами, чтобы помешать мечтающему о мировом господстве злодею, и выручить из беды собственных родителей, удалившихся на покой секретных суперагентов.