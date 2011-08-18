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Дети шпионов в 4D Дети шпионов в 4D
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Spy Kids 4: All the Time in the World

Дети шпионов в 4D, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мариса Кортес Уилсон, секретный агент в отставке, пытается наладить жизнь “на гражданке”: у нее отличный дом, муж – звезда телешоу, маленькая дочка и очаровательные приемные дети. Однако на деле дни героини далеки от спокойствия, ведь коварный Хранитель времени по прозвищу Тик-так заполучил в свои руки устройство “Армагеддон”, с помощью которого он намерен захватить планету.

  • Третий совместный фильм для Джессики Альбы и Роберта Родригеса после “Города грехов” и “Мачете”.
  • Алекса ПенаВега, Дэрил Сабара и Дэнни Трехо – единственные актеры, которые появляются во всех четырех частях франшизы.
  • Роберт Родригес не хотел снимать продолжение франшизы для продюсера Харви Вайнштейна, после того как тот обвинил режиссера в провале “Грайндхауса”. Тем не менее, Родригес был должен Вайнштейну еще один фильм по контракту, и ему в итоге все же пришлось снять “Детей шпионов в 4D”.
  • В проекте принял участие Антонио Бандерас, но все сцены с ним в итоге были вырезаны.
  • Идея фильма родилась у Роберта Родригеса на съемках “Мачете”. Режиссер увидел, как одетая в костюм для съемок Джессика Альба меняет подгузник своей годовалой дочке, пытаясь не испачкаться.
  • Большая часть натурных съемок прошла в Остине, штат Техас.

Брат и сестра поневоле должны стать крутыми шпионами, чтобы помешать мечтающему о мировом господстве злодею, и выручить из беды собственных родителей, удалившихся на покой секретных суперагентов.

7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 18 августа 2011
Премьера в мире 18 августа 2011
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Джессика Альба
Джессика Альба
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Дэрил Сэбара
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Все актеры и съемочная группа
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Дети шпионов в 4D
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Dkflbvbh1 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня смотрел вместе с девятилетним сыном. Ребенку понравилось. А по мне, так - полное г....о. Тупой американский юмор - рыгательно-пердежный. И… Читать дальше…
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
Ха-ха-ха.детям не терпится
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31 марта 2022 11:17
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