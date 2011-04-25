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Blood Out

Расплата, 2011

2011 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид, мелкая сошка в большой банде, убит за то, что хотел жениться на своей девушке. Когда полицейские отказываются расследовать дело, его старший брат Майкл, заместитель шерифа в утопленном в наркотиках городке недалеко от Балтимора, уходит из полиции, делает татуировки и присоединяется к банде своего брата, утверждая, что только что сбежал из тюрьмы и находится в бегах. Он доказывает свои способности, чтобы получить шанс отомстить во время саммита торговцев наркотиками из Северной и Южной Америки. Но перед этим ему нужно поправить бедственное положение беременной девушки своего брата. Сможет ли Майкл завершить свою миссию?

  • Съемки фильма начались 10 мая 2010 года в городе Батон-Руж, штат Луизиана. 
  • Винни Джонс появляется в фильме, несмотря на сообщения о его раннем конфликте с Тамером Хасаном. Оба актера были довольно дружны на съемочной площадке.
  • В фильме появляется бывший рестлер Бобби Лэшли, а также популярный рэпер 50cent.
  • В качестве необычного метода «прочистить голову» на съемочной площадке после того, как он изредка сбивался в диалогах, Вэл Килмер на короткое время прерывал съемки, чтобы издать собачий лай и вой.
  • Танцовщица, не указанная в титрах, которая исполняет танец живота в стиле фьюжн перед финальной битвой, – это знаменитая Зои Джейкс.
     

Помощнику шерифа Майклу Сэвиону не раз доводилось участвовать в опасных рейдах и проливать чужую кровь. Но однажды главари одной из местных банд жестоко убивают его брата. Когда равнодушные следователи объявляют дело закрытым за недостатком улик, Майкл решает восстановить справедливость самостоятельно. Его задача — не только покарать всех виновных в смерти брата, но и найти невесту погибшего, исчезнувшую в лабиринте темных улиц, где царят насилие и беспредел. Родная кровь взывает к мести, и от расплаты не уйти никому!

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 апреля 2011
Премьера в мире 25 апреля 2011
Возраст 18+
Режиссер
Джейсон Хьюит
В ролях
Люк Госс
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Фифти Сент
Фифти Сент
Винни Джонс
Винни Джонс
Тамер Хассан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расплата 2 постера
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