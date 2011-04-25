Расплата, 2011

Дэвид, мелкая сошка в большой банде, убит за то, что хотел жениться на своей девушке. Когда полицейские отказываются расследовать дело, его старший брат Майкл, заместитель шерифа в утопленном в наркотиках городке недалеко от Балтимора, уходит из полиции, делает татуировки и присоединяется к банде своего брата, утверждая, что только что сбежал из тюрьмы и находится в бегах. Он доказывает свои способности, чтобы получить шанс отомстить во время саммита торговцев наркотиками из Северной и Южной Америки. Но перед этим ему нужно поправить бедственное положение беременной девушки своего брата. Сможет ли Майкл завершить свою миссию?