Этот спектакль открывает поклонникам Россини весь блеск и праздничность незабываемой музыки этой волшебной оперы. Неповторимая Джойс диДонато, которую поклонники уже могли видеть в роли Золушки, но в опере Массне от Королевского театра и Лорана Пелли, теперь блистает на подмостках Барселоны. Эта опера использует все возможности оперного голоса двух ведущих солистов, и если без труда берущий высокие ноты и тягучее Флорес еще раз доказал, что он был просто рожден, чтобы исполнять Россини, то американская звезда диДонато вложила в свою Золушку не только удивительную актерскую выразительность, но и весь диапазон своего удивительного голоса.

Россини написал «Золушку» на волне успеха «Севильского цирюльника» в течение трёх месяцев. Опера была поставлена с великолепными исполнителями, однако некоторые оказались не в форме, и все зрители осудили недостаточность репетиций. Поэтому премьера прошла неудачно, и лишь пятое представление оперы имело успех. Поставленная в крупнейших европейских городах, «Золушка» быстро завоевала популярность, почти равную «Севильскому цирюльнику»; в наш век после периода настоящего забвения она вернулась на сцену всех известных европейских театров с триумфом.