Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Золушка
1 постер
Киноафиша Фильмы Золушка

Золушка

La Cenerentola 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Этот спектакль  открывает поклонникам Россини весь блеск и праздничность незабываемой музыки этой волшебной оперы. Неповторимая Джойс диДонато, которую поклонники уже могли видеть в  роли Золушки, но в опере Массне от Королевского театра и Лорана Пелли, теперь блистает на подмостках Барселоны. Эта опера использует все возможности оперного голоса двух ведущих солистов, и если без труда берущий высокие ноты и тягучее  Флорес еще раз доказал, что он был просто рожден, чтобы исполнять Россини, то американская звезда диДонато вложила в свою Золушку не только удивительную актерскую выразительность, но  и весь диапазон своего удивительного голоса.

Россини написал «Золушку» на волне успеха «Севильского цирюльника» в течение трёх месяцев. Опера была поставлена с великолепными исполнителями, однако некоторые оказались не в форме, и все зрители осудили недостаточность репетиций. Поэтому премьера прошла неудачно, и лишь пятое представление оперы имело успех. Поставленная в крупнейших европейских городах, «Золушка» быстро завоевала популярность, почти равную «Севильскому цирюльнику»; в наш век после периода настоящего забвения она вернулась на сцену всех известных европейских театров с триумфом.

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 3 ноября 2009
Дата выхода
11 июня 2011 Россия НеваФильм Emotion 0+
9 мая 2013 Великобритания
3 ноября 2009 Испания
11 июня 2011 Казахстан
11 июня 2011 Украина
Производство Gran Teatre del Liceu, UNITEL, Classica
Другие названия
La Cenerentola, Попелюшка
Режиссер
Жоан Фонт
В ролях
Джой ди Донато
Хуан Диего Флорес
Итксаро Ментаксака
Кристина Обрегон
Бруно де Симон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Золушка
TheatreHD: Травиата 8.2
TheatreHD: Травиата (2018)
Дева озера 7.9
Дева озера (2014)
0.0
Пуритане (2011)
Севильский цирюльник 6.8
Севильский цирюльник (2011)
Дочь полка 8.4
Дочь полка (2008)
Венская опера: Лючия ди Ламмермур 0.0
Венская опера: Лючия ди Ламмермур (2019)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше