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Потерянное Рождество Потерянное Рождество
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Lost Christmas

Потерянное Рождество, 2011

2011 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет знакомит нас с трагической историей мальчика по имени Гус. Не так давно он потерял родителей. Все, что ему осталось в память о них – это пес по кличке Дружок. Мама и папа подарили его мальчику на Рождество еще до того, как погибли в автокатастрофе. Теперь Гус живет с бабушкой, которая понемногу сходит с ума. Ребенок предоставлен сам себе и не гнушается мелкими преступлениями.

В очередной канун Рождества в Манчестере появляется загадочный незнакомец. Мужчина ничего не помнит, а на подкладке его пальто вышито только имя – Энтони. У незнакомца необычные способности – он может переживать прошлое людей, когда прикасается к ним. Судьбы главных героев пересекутся, и тогда Гус загорится надеждой исправить прошлое, чтобы вернуть своих родителей.

  • Этот фильм резко отличается от типичных мелодрам на тему наступающего Рождества. Здесь нет веселого Санта-Клауса и классических американских декораций. Главным героям приходится пройти через многочисленные испытания, чтобы узнать правду.
  • Действие ленты происходит в Манчестере на северо-западе Англии. Там же и проходили съемки.
  • Режиссер Джон Хэй также написал сценарий к картине. «Потерянное Рождество» по состоянию на конец 2020-го года является последним проектом Хэя.
  • Лента является экранизацией одноименного романа Дэвида Логана. Книга увидела свет в 2011 году, когда в прокат вышел и художественный фильм. Однако она не была переведена на русский язык, поэтому в продаже ее найти невозможно. Автор романа Дэвид Логан приложил руку к созданию сценария. Он работал над ним совместно с режиссером. Благодаря этому сюжет фильма практически полностью повторяет то, что происходит в книге. Изменения есть, однако они незначительные.
  • Первоначально «Потерянное Рождество» – адаптация для телевидения. Поэтому картина не выходила в широкий прокат.
  • Ни книга, ни экранизация не получили большой известности. Однако критики и зрители, которые посмотрели драму, отзываются о ней положительно.
  • В 2018 году была издана еще одна книга с тем же названием – «Потерянное Рождество». Отличие состоит лишь в написании. В оригинальном романе отсутствует артикль «The», а в современной книге он есть. Однако на русский язык ее тоже не перевели.
  • В одном из эпизодов главный герой находится в доме доктора Кларенса. Он произносит фразу «Спорим, профессор Ксавьер отыскал бы?». Она является отсылкой к очередной части «Людей Икс», которая вышла в прокат в том же году – 2011. Актер Джейсон Флеминг появился в двух этих фильмах.
  • По сюжету, герой наведывается также к индийской женщине, которая хранит воспоминания о своем муже. Этот эпизод режиссеру навеян собственным прошлым. Джон Хэй появился на свет в Калькутте, когда его мать работала в Индии иностранным корреспондентом новостной хроники.
  • «Потерянное Рождество» имеет отсылку к ленте «Эффект бабочки». Ближе к финалу мы осознаем, что фильм имеет тот же посыл – каждый поступок человека вызывает последствия, которые могут быть невероятными.
  • Сюжет картины в какой-то степени напоминает то, что происходит в повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Таинственный незнакомец, объявляющийся в Манчестере, похож на духов Рождества, описанных в книге. Отличие состоит в том, что он не показывает ребенку то, что было в прошлом, а неотступно идет за ним, чтобы помочь совершить добрый поступок. Да и сам мальчик представляется не таким испорченным, как мрачный скряга Эбенизер Скрудж.
  • У этого фильма открытый финал, который можно воспринимать неоднозначно. С одной стороны, можно предположить, что Энтони смог повернуть время вспять. С другой стороны, все могло завершиться иначе. Сюжет обрывается в кульминационный момент, заставляя зрителей строить догадки и предположения.

В канун Рождества в Манчестере появляется странный загадочный человек. Он не помнит ни как его зовут, ни где находится, ни что там делает. На куртке, в которую одет, он прочитал только имя Энтони. И вскоре обнаруживает в себе уникальную способность. Прикоснувшись рукой, он безошибочно определяет, что потеряли люди, и помогает им найти. Кто он и почему оказался в Манчестере на Рождество спустя год после того, как у маленького Гуса в автокатастрофе погибли родители? И все ли потери он в состоянии вернуть?

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 11 декабря 2011
Премьера в мире 11 декабря 2011
Возраст 16+
Режиссер
Джон Хэй
В ролях
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Ларри Миллс
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Джеффри Палмер
Сорча Кьюсак
Сорча Кьюсак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Потерянное Рождество 3 постера
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