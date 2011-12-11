Потерянное Рождество, 2011

Сюжет знакомит нас с трагической историей мальчика по имени Гус. Не так давно он потерял родителей. Все, что ему осталось в память о них – это пес по кличке Дружок. Мама и папа подарили его мальчику на Рождество еще до того, как погибли в автокатастрофе. Теперь Гус живет с бабушкой, которая понемногу сходит с ума. Ребенок предоставлен сам себе и не гнушается мелкими преступлениями.

В очередной канун Рождества в Манчестере появляется загадочный незнакомец. Мужчина ничего не помнит, а на подкладке его пальто вышито только имя – Энтони. У незнакомца необычные способности – он может переживать прошлое людей, когда прикасается к ним. Судьбы главных героев пересекутся, и тогда Гус загорится надеждой исправить прошлое, чтобы вернуть своих родителей.