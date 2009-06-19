Будь что будет, 2009

Талантливый, но чудаковатый физик Борис Ельников неподалеку от своего дома сталкивается с провинциалкой Мелоди. Хорошенькая, но не слишком сообразительная девушка приехала покорять Нью-Йорк, но в итоге оказалась на улице без гроша в кармане. Ей удается напроситься к новому знакомому сначала на обед, а затем и вовсе на проживание. Вскоре между Борисом и Мелоди возникают чувства, спустя некоторое время влюбленные женятся. Их семейная жизнь идет прекрасно до тех пор, пока в квартире не появляется мать девушки, а затем и ее отец…