Будь что будет, 2009

Талантливый, но чудаковатый физик Борис Ельников неподалеку от своего дома сталкивается с провинциалкой Мелоди. Хорошенькая, но не слишком сообразительная девушка приехала покорять Нью-Йорк, но в итоге оказалась на улице без гроша в кармане. Ей удается напроситься к новому знакомому сначала на обед, а затем и вовсе на проживание. Вскоре между Борисом и Мелоди возникают чувства, спустя некоторое время влюбленные женятся. Их семейная жизнь идет прекрасно до тех пор, пока в квартире не появляется мать девушки, а затем и ее отец…
Эксцентричный житель Нью-Йорка Лэрри Дэвид оставляет свою шикарную жизнь для более богемного существования. Он встречает молодую девушку с юга и ее семью и тут начинается самое интересно...