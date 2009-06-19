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Будь что будет Будь что будет
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Whatever Works

Будь что будет, 2009

2009 / США / Франция
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Талантливый, но чудаковатый физик Борис Ельников неподалеку от своего дома сталкивается с провинциалкой Мелоди. Хорошенькая, но не слишком сообразительная девушка приехала покорять Нью-Йорк, но в итоге оказалась на улице без гроша в кармане. Ей удается напроситься к новому знакомому сначала на обед, а затем и вовсе на проживание. Вскоре между Борисом и Мелоди возникают чувства, спустя некоторое время влюбленные женятся. Их семейная жизнь идет прекрасно до тех пор, пока в квартире не появляется мать девушки, а затем и ее отец…

  • Вуди Аллен начал работу над сценарием еще в 1970-х годах. По первоначальному замыслу режиссера, главную роль в фильме должен был сыграть комедийный актер Зеро Мостел. 
  • Ларри Дэвид (Борис Ельников) ранее уже снимался в фильме Вуди Аллена “Дни радио” (1987). Правда, его персонаж ни разу не был показан зрителям, они слышали только его голос. 
  • Первый фильм Вуди Аллена после “Мелинды и Мелинды” (2004), снятый в Нью-Йорке, а не в Европе. 
  • Как и многие фильмы Вуди Аллена, “Будь что будет” содержит отсылки к пьесе Теннесси Уильямса “Трамвай “Желание”. Так, например, фраза Мелоди “Вы не тот джентльмен, которого я ждала”, - прямая цитата из пьесы Уильямса.

Эксцентричный житель Нью-Йорка Лэрри Дэвид оставляет свою шикарную жизнь для более богемного существования. Он встречает молодую девушку с юга и ее семью и тут начинается самое интересно...

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 28 июля 2011
Премьера в мире 19 июня 2009
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Парадиз
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Стив Антонуччи
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Джеймс Томас Блиф
Адам Брукс
Адам Брукс
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
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