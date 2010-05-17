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Бьютифул Бьютифул
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Biutiful

Бьютифул, 2010

2010 / Испания / Мексика
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Уксбаль – неприметный житель Барселоны, который воспитывает двух дочерей и зарабатывает на жизнь тем, что незаконно помогает иммигрантам найти работу. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль решает привести свои дела в порядок, но вместе с болезнью приходят серьезные проблемы в бизнесе и личной жизни. Судьба наносит удар за ударом, а времени на то, чтобы справиться с трудностями совсем не остается.

  • Алехандро Иньярриту писал роль Уксбаля специально для Хавьера Бардема. 
  • В сцене, где Уксбаль обнимает свою дочь, слышно сердцебиение. Этого эффекта удалось достичь приклеив микрофоны к груди актеров. 
  • Во время съемок фильма Хавьер Бардем перенёс операцию по удалению межпозвонковой грыжи.
  • Первая лента Алехандро Иньярриту, созданная без участия его постоянного сценариста Гильермо Арриаги. Режиссёр сам писал сценарий к этой картине.
  • В фильме преимущественно снимались непрофессиональные актеры.
  • Диарьяту Дафф — иммигрантка из Сенегала, работавшая в парикмахерской недалеко от Барселоны. Ее судьба практически совпадает с участью ее героини из фильма.
  • Хавьер Бардем – первый актер, сыгравший роль полностью на испанском языке и получивший за нее номинацию на премию “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль”. 

Разведенный отец двоих детей Уксбаль – свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он – нарушитель закона; для нелегальных иммигрантов, которым помогает получить работу, - добрый ангел.

Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться к смерти, размышляя о минувшем и улаживая дела в настоящем. И тут за расследование преступной деятельности героя берется его друг детства, а ныне – офицер полиции...

7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 февраля 2011
Премьера в мире 17 мая 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Бланка Портильо
Рубен Очандиано
Рубен Очандиано
Мартина Гарсия
Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ТатаZzzz, 03/03/2011 - 21:03:06):Суть и устройство мира показаны так просто, словно объясняют как пройти в булочную. Конец - один из самых… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Не дайте обмануть себя названию – «Бьютифул» не о красоте чего-либо испанского. «Бьютифул» - об оборотной стороне прекрасного. Действие фильма… Читать дальше…
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