Бьютифул, 2010

Уксбаль – неприметный житель Барселоны, который воспитывает двух дочерей и зарабатывает на жизнь тем, что незаконно помогает иммигрантам найти работу. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль решает привести свои дела в порядок, но вместе с болезнью приходят серьезные проблемы в бизнесе и личной жизни. Судьба наносит удар за ударом, а времени на то, чтобы справиться с трудностями совсем не остается.