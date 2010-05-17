Бьютифул, 2010

Уксбаль – неприметный житель Барселоны, который воспитывает двух дочерей и зарабатывает на жизнь тем, что незаконно помогает иммигрантам найти работу. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль решает привести свои дела в порядок, но вместе с болезнью приходят серьезные проблемы в бизнесе и личной жизни. Судьба наносит удар за ударом, а времени на то, чтобы справиться с трудностями совсем не остается.
Разведенный отец двоих детей Уксбаль – свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он – нарушитель закона; для нелегальных иммигрантов, которым помогает получить работу, - добрый ангел.
Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться к смерти, размышляя о минувшем и улаживая дела в настоящем. И тут за расследование преступной деятельности героя берется его друг детства, а ныне – офицер полиции...