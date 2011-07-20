Аполлон 18, 2011

По официальным данным «Аполлон 17» был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 40 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились эти сенсационные материалы.