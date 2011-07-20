Аполлон 18, 2011

В декабре 1974 года экипаж корабля «Аполлон-18», командир Нэйтан Уокер, подполковник Джон Грей и капитан Бен Андерсон, отправляются к Луне с секретной миссией в рамках космической гонки с СССР. В одном из ближайших кратеров они находят космическое устройство с погибшим при неясных обстоятельствах советским космонавтом, а также цепочки странных следов нечеловеческого происхождения. Вскоре герои понимают, что окружены агрессивно настроенными пришельцами, но связь с земной базой уже потеряна, и они предоставлены сами себе, совершенно одни посреди равнодушного космоса…
По официальным данным «Аполлон 17» был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 40 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились эти сенсационные материалы.