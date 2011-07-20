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Аполлон 18 Аполлон 18
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Apollo 18

Аполлон 18, 2011

2011 / США / Россия
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В декабре 1974 года экипаж корабля «Аполлон-18», командир Нэйтан Уокер, подполковник Джон Грей и капитан Бен Андерсон, отправляются к Луне с секретной миссией в рамках космической гонки с СССР. В одном из ближайших кратеров они находят космическое устройство с погибшим при неясных обстоятельствах советским космонавтом, а также цепочки странных следов нечеловеческого происхождения. Вскоре герои понимают, что окружены агрессивно настроенными пришельцами, но связь с земной базой уже потеряна, и они предоставлены сами себе, совершенно одни посреди равнодушного космоса…

  • В соответствии с сюжетом и форматом найденной пленки фильм был снят на старые кинообъективы 70-х годов. Кроме того, в нем нет финальных или начальных титров. 
  • Когда психическое состояние Уокера ухудшается, он бормочет: «Судьба распорядилась так, что люди, которые отправились на Луну, чтобы исследовать мир, остались на Луне, чтобы покоиться с миром». Эта строка перефразирует начало выступления на случай непредвиденных обстоятельств, составленного спичрайтером Уильямом Сэфайром в меморандуме под названием «В случае лунной катастрофы», который должен был произнести президент Ричард Никсон в случае гибели экипажа корабля Аполлон-11. 

По официальным данным «Аполлон 17» был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 40 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились эти сенсационные материалы.

6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 сентября 2011
Премьера в мире 20 июля 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Гонсало Лопес-Гальего
В ролях
Уоррен Кристи
Ллойд Оуэн
Ллойд Оуэн
Райан Роббинс
Эндрю Эйрли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аполлон 18 8 постеров
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Аполлон 18

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Наша рецензия
«Аполлон 18» можно назвать американским ответом фильму «Первые на Луне» (точнее, попыткой скрестить его с «Чужим» и с «документальными» мистификациями), хотя слово «американский» здесь не вполне точно: кино снималось испанским режиссером в Канаде на деньги, добытые русским продюсером. Русский продюсер, кстати, не кто иной, как Тимур Бекмамбетов, прочно перебравшийся в Штаты и основавший там новую – уже американскую –…
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