Родина или смерть, 2011

Что возникает в воображении человека при упоминании Кубы, особенно того, который никогда там не был? Скорее всего, это кабриолет со счастливыми белокурыми юношами в цветных сорочках и коктейлями в руках, в окружении танцующих мулаток, в чьих глазах отражается безбрежный океан. Из всего перечисленного, в реальности существует только безбрежный океан, отрезавший остров от всего остального мира. Пожалуй, нет на земле другой страны, где разница между ее имиджем и реальностью столь велика, как на Кубе.

Более 50-ти лет государство живет под лозунгом победившей революции: «Patria o Muerte» («Родина или смерть»). 50 лет этот лозунг является насущной дилеммой для нескольких поколений кубинцев. Фильм повествует о поколении, которое родилось до революции и сегодня подходит к черте собственной жизни. Когда всё больше становится понятно, что для них между «родиной» и «смертью» можно будет поставить знак тождества.