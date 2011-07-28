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Родина или смерть Родина или смерть
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Patria O Muerte

Родина или смерть, 2011

2011 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Что возникает в воображении человека при упоминании Кубы, особенно того, который никогда там не был? Скорее всего, это кабриолет со счастливыми белокурыми юношами в цветных сорочках и коктейлями в руках, в окружении танцующих мулаток, в чьих глазах отражается безбрежный океан. Из всего перечисленного, в реальности существует только безбрежный океан, отрезавший остров от всего остального мира. Пожалуй, нет на земле другой страны, где разница между ее имиджем и реальностью столь велика, как на Кубе.

Более 50-ти лет государство живет под лозунгом победившей революции: «Patria o Muerte» («Родина или смерть»). 50 лет этот лозунг является насущной дилеммой для нескольких поколений кубинцев. Фильм повествует о поколении, которое родилось до революции и сегодня подходит к черте собственной жизни. Когда всё больше становится понятно, что для них между «родиной» и «смертью» можно будет поставить знак тождества.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 21 августа 2011
Премьера в мире 28 июля 2011
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Виталий Манский
Виталий Манский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родина или смерть 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков
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