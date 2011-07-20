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6.0
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Фильмы
Гастролер
6.0
Гастролер
, 2010
Roadie
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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6.0
Гастролер
Трейлер
Трейлер
В ролях
Лоис Смит
Mom
Дэвид Маргулис
Don Muller
Бобби Каннавале
Randy Stevens
Ярлат Конрой
Рон Элдард
Jimmy
Джилл Хеннесси
Nikki
Кэтрин Вольф
Marilyn Muller
Suzette Gunn
Lizette
Gary Cruz
Hispanic Store Owner
Энтони Мангано
Male Cop
Lourdes Martin
Female Cop
Режиссер
Майкл Куэста
Сценарист
Gerald Cuesta
,
Майкл Куэста
Композитор
Крис Зифрид
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
20 июля 2011
Дата выхода
20 июля 2011
Россия
18+
20 июля 2011
Казахстан
20 июля 2011
Украина
MPAA
R
Сборы в мире
$7 825
Производство
Magnolia Pictures, Hero Content
Другие названия
Roadie, Techniczny, Гастролер, 洛迪
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
11
голосов
6
IMDb
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