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Постер фильма Гастролер
6.0
Гастролер - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гастролер
6.0

Гастролер

, 2010
Roadie
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Гастролер
6.0
Гастролер - Трейлер
Гастролер  Трейлер

В ролях

Лоис Смит
Mom
Дэвид Маргулис
Don Muller
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Randy Stevens
Ярлат Конрой
Рон Элдард
Рон Элдард
Jimmy
Джилл Хеннесси
Джилл Хеннесси
Nikki
Кэтрин Вольф
Marilyn Muller
Suzette Gunn
Lizette
Gary Cruz
Hispanic Store Owner
Энтони Мангано
Male Cop
Lourdes Martin
Female Cop
Режиссер Майкл Куэста
Сценарист Gerald Cuesta, Майкл Куэста
Композитор Крис Зифрид
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 20 июля 2011
Дата выхода
20 июля 2011 Россия 18+
20 июля 2011 Казахстан
20 июля 2011 Украина
MPAA R
Сборы в мире $7 825
Производство Magnolia Pictures, Hero Content
Другие названия
Roadie, Techniczny, Гастролер, 洛迪

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Гастролер - Трейлер
Гастролер Трейлер
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Отзывы о фильме

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