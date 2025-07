Страна Франция / Бельгия / Ирландия

Продолжительность 1 час 15 минут

Год выпуска 2009

Премьера онлайн 21 ноября 2010

Премьера в мире 9 февраля 2009

Бюджет $8 000 000

Сборы в мире $1 822 189

Производство Les Armateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon

Другие названия

The Secret of Kells, Das Geheimnis von Kells, El secreto del libro de Kells, Brendan et le secret de Kells, Bí Mật Của Kells, Brendan and the Secret of Kells, Brendan og hemmelighedernes bog, Brendan und das Geheimnis von Kells, Büyülü Kitap, El secret de Kells, El secreto de los Kells, Kells titka, Kelso abatijos paslaptis, Raz-e Kells, Sekret księgi z Kells, Skrivnost iz Kellsa, Tajna Kellsa, Uma Viagem ao Mundo das Fábulas, Брендан и књига тајни, Таємниця абатства Келс, Таємниця Кельтів, Тайна Келлс, Тайната на Келтската книга, ブレンダンとケルズの秘密, 凯尔经的秘密, 凱爾斯的秘密