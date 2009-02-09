На дворе 9 век. В ирландской глубинке спряталось старинное аббатство Келлс, руководит им авторитарный Настоятель. Воспитанный им племянник-сирота по имени Брендан - мальчик славный и способный. Ему 12 лет, и он вместе с другими монахами старательно трудится над укреплением стен аббатства для защиты от набегов викингов. Новая полная приключений жизнь ждет Брендана с прибытием Брата Эйдана, знаменитого мастера-иллюстратора и хранителя необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан принимает мальчика под свое крыло и посвящает его в искусство иллюстрации, пробуждая невероятный интерес и удивительный талант.
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