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Постер мультфильма Тайна Келлс
Постер мультфильма Тайна Келлс
Постер мультфильма Тайна Келлс
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.5
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3 постера
Киноафиша Фильмы Тайна Келлс

Тайна Келлс

The Secret of Kells 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На дворе 9 век. В ирландской глубинке спряталось старинное аббатство Келлс, руководит им авторитарный Настоятель. Воспитанный им племянник-сирота по имени Брендан - мальчик славный и способный. Ему 12 лет, и он вместе с другими монахами старательно трудится над укреплением стен аббатства для защиты от набегов викингов. Новая полная приключений жизнь ждет Брендана с прибытием Брата Эйдана, знаменитого мастера-иллюстратора и хранителя необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан принимает мальчика под свое крыло и посвящает его в искусство иллюстрации, пробуждая невероятный интерес и удивительный талант.

Тайна Келлс - трейлер 2
Тайна Келлс  трейлер 2
Страна Франция / Бельгия / Ирландия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 21 ноября 2010
Премьера в мире 9 февраля 2009
Дата выхода
13 января 2011 Россия RUSCICO
13 января 2011 Беларусь
9 февраля 2009 Германия
29 ноября 2012 Дания
3 марта 2009 Ирландия
13 января 2011 Казахстан
25 февраля 2011 Польша
4 декабря 2009 США
13 января 2011 Украина
11 февраля 2009 Франция
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $1 822 189
Производство Les Armateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon
Другие названия
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Режиссер
Томм Мур
В ролях
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Лиам Хурикан
Мик Лэлли
Ивэн МакГуайр
Кристен Муни
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
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Тайна Келлс - трейлер 2
Тайна Келлс Трейлер 2
Тайна Келлс - трейлер
Тайна Келлс Трейлер
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