Три метра над уровнем неба, 2010

Главный герой фильма, 19-летний Хьюго Оливера по прозвищу Аче, отчаянно прожигает жизнь в Барселоне конца девяностых годов прошлого века. Днем он наводит страх на местных вместе с бандой своих верных друзей, молодых хулиганов, а ночью рассекает улицы города на своем мотоцикле. При этом малейшая провинность грозит ему тюремным заключением: Аче условно осужден за нанесение тяжелых телесных повреждений человеку.

Все меняется, когда в автомобильной пробке он случайно встречает девушку по имени Барбара. Баби 17 лет, она отличница и примерная дочь из очень приличной семьи. И когда хулиган на дряхлом мотоцикле окликает ее “солдатом”, девушка сразу проникается к нему неприязнью. Молодые люди расстаются в полной уверенности, что никогда больше не увидят друг друга, но судьба начинает случайным образом сталкивать их друг с другом все чаще и чаще.

Сначала Аче с друзьями без приглашения вторгается на вечеринку, на которой присутствовала Баби, и после учиненного бандой погрома ему приходится провожать ее до дома. Позже лучшая подруга Баби, Катерина, начинает отношения с лучшим другом Аче, парнем по имени Поло. Вскоре по вине своей новой компании Баби начинает попадать во все более опасные и экстремальные ситуации, как то участие в уличных гонках, безбашенных вечеринках, побеге от полиции и так далее. И странным образом эти ситуации начинают приносить ей все больше удовольствия. Тем временем Аче не оставляет попыток влюбить в себя девушку, и постепенно между молодыми людьми разгораются все более страстные чувства.

Однако, как бы ни была сильна их любовь, молодые люди принадлежат разным мирам, а их устремления в будущее расходятся в противоположные стороны. Что будет делать Баби, когда неудержимое безрассудство Аче перерастет даже их любовь, которая находится на три метра выше уровня неба?