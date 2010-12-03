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Три метра над уровнем неба Три метра над уровнем неба
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Tres metros sobre el cielo

Три метра над уровнем неба, 2010

2010 / Испания
8.2 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, 19-летний Хьюго Оливера по прозвищу Аче, отчаянно прожигает жизнь в Барселоне конца девяностых годов прошлого века. Днем он наводит страх на местных вместе с бандой своих верных друзей, молодых хулиганов, а ночью рассекает улицы города на своем мотоцикле. При этом малейшая провинность грозит ему тюремным заключением: Аче условно осужден за нанесение тяжелых телесных повреждений человеку.

Все меняется, когда в автомобильной пробке он случайно встречает девушку по имени Барбара. Баби 17 лет, она отличница и примерная дочь из очень приличной семьи. И когда хулиган на дряхлом мотоцикле окликает ее “солдатом”, девушка сразу проникается к нему неприязнью. Молодые люди расстаются в полной уверенности, что никогда больше не увидят друг друга, но судьба начинает случайным образом сталкивать их друг с другом все чаще и чаще.

Сначала Аче с друзьями без приглашения вторгается на вечеринку, на которой присутствовала Баби, и после учиненного бандой погрома ему приходится провожать ее до дома. Позже лучшая подруга Баби, Катерина, начинает отношения с лучшим другом Аче, парнем по имени Поло. Вскоре по вине своей новой компании Баби начинает попадать во все более опасные и экстремальные ситуации, как то участие в уличных гонках, безбашенных вечеринках, побеге от полиции и так далее. И странным образом эти ситуации начинают приносить ей все больше удовольствия. Тем временем Аче не оставляет попыток влюбить в себя девушку, и постепенно между молодыми людьми разгораются все более страстные чувства.

Однако, как бы ни была сильна их любовь, молодые люди принадлежат разным мирам, а их устремления в будущее расходятся в противоположные стороны. Что будет делать Баби, когда неудержимое безрассудство Аче перерастет даже их любовь, которая находится на три метра выше уровня неба?

Фильм снимался в Барселоне летом 2010 года на протяжении восьми недель. В фильме представлено множество городских достопримечательностей, например, порт, ночной клуб Razz и парк Сьютаделья.

Сценарий фильма написан сценаристом Рамоном Саласаром по одноименному роману итальянского писателя Федерико Моччиа, написанному в 1992 году. Моччиа и сам является кинорежиссером. За ним числится пять романтических комедий, две из которых сняты по его собственным романам. Это фильмы «Прости за любовь» и «Прости, я хочу на тебе жениться», причем по ним в итоге тоже был сделан испанский ремейк.

Всего по произведениям этой серии было снято четыре фильма, итальянская и испанская дилогии «Три метра над уровнем неба». При этом итальянские фильмы не были показаны в Испании, а испанские, в свою очередь, не попали в итальянский прокат.

В оригинальном романе и в его итальянской экранизации главного героя зовут Стефано Манчини по прозвищу Степ.

Как известно, по сюжету картины главные герои Хьюго и Барбара развивают романтические отношения отношения. Уже во время съемок первого фильма между исполнителями главных ролей, Марио Касасом и Марией Вальверде, также возникла романтическая связь. Позже актеры вместе появились в картине Майкла Редфорда «Мул», а потом вернулись к ролям Аче и Баби во второй части саги. Но, к сожалению, пара рассталась в сентябре 2014 года. Об этом рассказала сестра Марио Касаса, Шейла.

Это также третий совместный фильм Фернандо Гонсалеса Молины и Марио Касаса. Ранее актер исполнил главные роли в его телесериале «Пако и его люди» и в фильме «Утечка мозгов».

При бюджете в три миллиона евро фильм собрал в международном прокате почти десять и стал самым кассовым испанским фильмом 2010 года. Вскоре после этого продюсерская компания Antena 3 Films объявила о скорой экранизации второго романа.

Фильм привел к огромному скачку популярности парфюма Sweet And Sexy, созданного Беатрис Пике и Элизабет Видал из парфюмерного дома Don Algodon. Именно этим ароматом по сюжету пользуется главная героиня картины.

Когда любовь уносит в облака...

Они принадлежат разным мирам, их встреча невозможна, а любовь – обречена. Баби — благовоспитанная красавица из состоятельной семьи, сама невинность и доброта. Аче — мятежный хулиган, обожающий риск и опасность, бесконечные драки и байкерские гонки. Эти двое не должны были бы встретиться, а уж тем более - влюбиться друг в друга, но, возможно, именно поэтому провидению было угодно свести их вместе. Их история превращается в мечту. Однако этому не суждено длиться вечно…

8.2 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 октября 2011
Премьера в мире 3 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Фернандо Гонзалез Молина
Фернандо Гонзалез Молина
В ролях
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Марио Касас
Марио Касас
Нереа Камачо
Альваро Сервантес
Альваро Сервантес
Диего Мартин
Все актеры и съемочная группа
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Три метра над уровнем неба
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Очень милый фильм.
Все по стандарту, но не могу сказать, что в данном варианте это плохо. Ну первая любовь у людей из этого и вытекает сантименты,… Читать дальше…
elfuego 2 апреля 2015, 12:51
перевод отстойный...голоса им не подходят...лучше в инете пересмотреть в очередной раз...
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