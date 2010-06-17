Захват, 2010

Преуспевающая семья переезжает в новый роскошный дом. Новоселье, приятные хлопоты и уверенность в счастливом будущем.

Все это разбивается вдребезги, когда в первую же ночь в их новый дом врываются грабители. Теперь каждый в семье хочет сбежать. Но так ли легко найти выход из дома, который теперь не твоя крепость, а тюрьма? Когда понимаешь, что родные стены ничем помочь не могут. А дом и не тюрьма даже — камера пыток из самых страшных ночных кошмаров.

Фильм снят с помощью достаточно редкого режиссерского приема — длинного кадра. Когда все происходит на экране как в жизни, без монтажа. За весь фильм сменяются всего двенадцать кадров. В реальном времени зрители переживают самую страшную ночь в жизни главных героев.

Полтора часа их жизни. Одной ночи. Смогут ли они спастись? И какую цену заплатят за свободу? Развязка наступит еще до рассвета.