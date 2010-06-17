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Захват, 2010

2010 / Испания
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Преуспевающая семья переезжает в новый роскошный дом. Новоселье, приятные хлопоты и уверенность в счастливом будущем.

Все это разбивается вдребезги, когда в первую же ночь в их новый дом врываются грабители. Теперь каждый в семье хочет сбежать. Но так ли легко найти выход из дома, который теперь не твоя крепость, а тюрьма? Когда понимаешь, что родные стены ничем помочь не могут. А дом и не тюрьма даже — камера пыток из самых страшных ночных кошмаров.

Фильм снят с помощью достаточно редкого режиссерского приема — длинного кадра. Когда все происходит на экране как в жизни, без монтажа. За весь фильм сменяются всего двенадцать кадров. В реальном времени зрители переживают самую страшную ночь в жизни главных героев.

Полтора часа их жизни. Одной ночи. Смогут ли они спастись? И какую цену заплатят за свободу? Развязка наступит еще до рассвета.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 августа 2011
Премьера в мире 17 июня 2010
Возраст 18+
Прокатчик Кинопром
Режиссер
Мигель Анхель Вивас
В ролях
Гильермо Барриентос
Дритан Биба
Фернандо Кайо
Фернандо Кайо
Сезар Диаз
Сезар Диаз
Мартин Кюипер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Захват 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 24/08/2011 - 19:36:52):Как-то меня не впечатлило. Не сопереживалось жертвам, не бросало в дрожь от палачей. Бандиты эти, вообще,… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
хохохо...ребята посмотрели первый репортаж, впечатлились и решили снять что-нить подобное, но поближе к реальности ...язык не поворачивается… Читать дальше…
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