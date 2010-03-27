Убежище, 2010

Вскоре после того, как психолог Кара Хардинг теряет своего мужа в аварии, ее отец представляет ей Адама, пациента с подозрением на диссоциативное расстройство, чтобы убедить ее принять необъяснимые психиатрические теории: Адам способен получать физические характеристики других своих личностей. Вскоре Кара узнает, что Дэвид, одна из личностей Адама, был реальным человеком, убитым несколько лет назад. Героиня начинает расследование и находит в ванной в доме у Адама труп. Пока его допрашивает полиция, Кара приходит к шокирующему ее выводу, что природа состояния Адама является не психической, а мистической, но прежде, чем она успевает оповестить об этом других, тот уже нацеливается на членов ее семьи…