Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убежище Убежище
Киноафиша Фильмы Убежище
Shelter / 6 Souls

Убежище, 2010

2010 / США
7.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Вскоре после того, как психолог Кара Хардинг теряет своего мужа в аварии, ее отец представляет ей Адама, пациента с подозрением на диссоциативное расстройство, чтобы убедить ее принять необъяснимые психиатрические теории: Адам способен получать физические характеристики других своих личностей. Вскоре Кара узнает, что Дэвид, одна из личностей Адама, был реальным человеком, убитым несколько лет назад. Героиня начинает расследование и находит в ванной в доме у Адама труп. Пока его допрашивает полиция, Кара приходит к шокирующему ее выводу, что природа состояния Адама является не психической, а мистической, но прежде, чем она успевает оповестить об этом других, тот уже нацеливается на членов ее семьи… 

  • Большая часть фильма была снята в разных местах Питтсбурга: центр города и его мосты, тоннели Форт-Питт, пресвитерианская церковь закусочная Риттера и так далее. 
  • Специально для съемок сцены с ведьмой съемочной группой была воссоздана деревня коренных американцев 17-го века в Мидоукрофт Рокшелтер. 
  • На стене квартиры Стивена часто мелькает постер классического фильма ужасов Джорджа А. Ромеро «Ночь живых мертвецов». Оба фильма были сняты в Питтсбурге. 
  • Персонажа Джулианна Мур зовут доктор Кара Хардинг. В фильме «Затерянный мир: Парк Юрского периода» 1997 года она сыграла доктора Сару Хардинг. 

Мать-одиночка и практикующий психиатр Кара Джессеп в профессиональных кругах была известна благодаря своим попыткам разоблачить идею о синдроме раздвоения личности. Но однажды она сталкивается с пациентом, чьи способности не находят рационального объяснения.

7.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 21 апреля 2011
Премьера онлайн 1 марта 2013
Премьера в мире 27 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Манс Марлинд
В ролях
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Бруклин Проулкс
Натан Корддри
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Идеальное убийство
Идеальное убийство (2022)
6.0555553
Прятки
Прятки (2021)
4.8235292
Принцесса Якудза
Принцесса Якудза (2021)
4.1538463
Черная бабочка
Черная бабочка (2017)
6.7777777
Сказки с темной стороны
Сказки с темной стороны (1990)
6.3
Наемные убийцы
Наемные убийцы (1995)
6.4166665
Постер фильма Убежище 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Шведские режиссеры Монс Морлинд и Бьёрн Стейн, даже переместившись в США, действуют согласно изначальной траектории, выбранной еще на родине: после «Бури» («Шторма») более чем логично снять фильм под названием «Убежище». Не вполне, правда, понятно, почему «Убежище» объявилось в прокате с таким опозданием (картина сделана не в 2011 году, как написано на одних сайтах, и не в 2010-м, как написано на других, и даже не в 2009-м, как гласит постер, а аж в 2008-м), но лучше поздно, чем никогда. Тем…
Читать
disturatro 23 февраля 2023, 18:54
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши