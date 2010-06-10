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Постер фильма Мисс Никто
6.2
Мисс Никто - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мисс Никто
6.2

Мисс Никто

, 2010
Miss Nobody
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мисс Никто
6.2
Мисс Никто - Дублированный трейлер
Мисс Никто  Дублированный трейлер

О фильме

Саре Джейн 30 лет, она обычная офисная “серая мышь”: работает секретаршей в фармацевтической корпорации и мечтает подняться хотя бы на ступеньку выше по карьерной лестнице . Подделав резюме, Саре удается занять вакансию топ-менеджера, но – всего лишь на один день: более проворные коллеги тоже умеют плести интриги!

В приступе откровения новый начальник раскрывает Саре нехитрую тайну карьерного роста: необходимо «всего лишь» избавится от пятерых топ-менеджеров компании. И тут Саре Джейн приходит в голову весьма нетривиальный план. Девушке осталось всего лишь поверить, что она не «офисный планктон», а прирожденная и изобретательная… убийца.

В ролях

Лесли Бибб
Лесли Бибб
Sarah Jane McKinney
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Det. Sgt. Bill Malloy
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Claire McKinney
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Charmaine
Брэндон Рут
Брэндон Рут
Milo Beeber
Дэвид Энтони Хиггинс
Morty Wickham
Джеффри Льюис
Mr. Ketchum
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Nan Wilder
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер
Pierre JeJeune
Пола Маршалл
Cynthia Bardo
Режиссер Тим Кокс
Сценарист Doug Steinberg
Композитор Джон Диксон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 18 декабря 2012
Премьера в мире 10 июня 2010
Дата выхода
21 июля 2011 Россия Каравелла-DDC
21 июля 2011 Беларусь
21 июля 2011 Казахстан
10 июня 2010 США
21 июля 2011 Украина
MPAA R
Сборы в мире $90 647
Производство Miss Nobody Productions
Другие названия
Miss Nobody, Bloody Secretary, Miss Senki, Uma Secretária de Morte, Мисс Никто, Міс Ніхто

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мисс Никто - Дублированный трейлер
Мисс Никто Дублированный трейлер
Мисс Никто - Дублированный отрывок 2
Мисс Никто Дублированный отрывок 2
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Цитаты

[последние слова]
Sarah Jane McKinney [за кадром] Поступила бы я иначе, зная то, что знаю теперь? Не убил бы Святой Георгий дракона? Я никогда не стану святой. Но начать сначала нельзя. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только сейчас. Всё остальное, как мама всегда говорила, — карма. Мы получаем то, что заслуживаем.

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