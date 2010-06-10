Саре Джейн 30 лет, она обычная офисная “серая мышь”: работает секретаршей в фармацевтической корпорации и мечтает подняться хотя бы на ступеньку выше по карьерной лестнице . Подделав резюме, Саре удается занять вакансию топ-менеджера, но – всего лишь на один день: более проворные коллеги тоже умеют плести интриги!

В приступе откровения новый начальник раскрывает Саре нехитрую тайну карьерного роста: необходимо «всего лишь» избавится от пятерых топ-менеджеров компании. И тут Саре Джейн приходит в голову весьма нетривиальный план. Девушке осталось всего лишь поверить, что она не «офисный планктон», а прирожденная и изобретательная… убийца.