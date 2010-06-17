Я плюю на ваши могилы, 2010

Молодая писательница на всё лето арендует сельский домик в лесной глуши, что бы в тишине и спокойствии написать свой дебютный роман, но все планы нарушили четверо местных отморозков, жестоко изнасиловав, а затем избив, приятели решают, что девушку нельзя оставлять в живых и посылают своего умственно отсталого друга зарезать бедняжку, но тот не решился на убийство, а лишь измазав нож в её крови, возвращается к друзьям, продемонстрировать, что девушка мертва. Проходит время, насильники волнуются, что труп никто так и не нашёл, а Дженнифер жива, здорова и готовит всем четверым страшный подарок — кровавую месть…