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Я плюю на ваши могилы Я плюю на ваши могилы
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I Spit on Your Grave

Я плюю на ваши могилы, 2010

2010 / США
7.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Молодая писательница на всё лето арендует сельский домик в лесной глуши, что бы в тишине и спокойствии написать свой дебютный роман, но все планы нарушили четверо местных отморозков, жестоко изнасиловав, а затем избив, приятели решают, что девушку нельзя оставлять в живых и посылают своего умственно отсталого друга зарезать бедняжку, но тот не решился на убийство, а лишь измазав нож в её крови, возвращается к друзьям, продемонстрировать, что девушка мертва. Проходит время, насильники волнуются, что труп никто так и не нашёл, а Дженнифер жива, здорова и готовит всем четверым страшный подарок — кровавую месть…

7.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 27 января 2011
Премьера онлайн 22 сентября 2011
Премьера в мире 17 июня 2010
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Стивен Р. Монро
В ролях
Сара Батлер
Чэд Линдберг
Чэд Линдберг
Дэниел Фрэнзиси
Трейси Уолтер
Родни Истман
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Линда 2 апреля 2015, 12:51
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disturatro 23 февраля 2023, 18:51
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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