Лукреция Борджиа – исторический персонаж: она - внебрачная дочь папы римского Александра VI и его любовницы, испанской куртизанки Ваноццы де Каттанеи, герцогиня Пезаро, княгиня Салерно. Семья Борджиа стала олицетворением безжалостной политики и сексуальной распущенности. При этом слухи об эксцентричном поведении Борджиа до сих пор так и остаются слухами, а не фактами. Прежде всего, они спекулируют на характере экстравагантных отношений между членами семьи Борджиа: семья обвиняется в кровосмешении, отравлениях и убийствах. Также имеются слухи, что Лукреция имела набор полых колец, где хранился яд, чтобы незаметно отравлять пищу. По версии Виктора Гюго Лукреция, также как ее отец и братья, пользовалась уникальным фамильным ядом «катанея», название которого произошло от фамилии их матери Ваноцци деи Катанеи, которая преподнесла этот яд римскому Папе.