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Постер фильма Лукреция Борджиа 3D
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Киноафиша Фильмы Лукреция Борджиа 3D

Лукреция Борджиа 3D

Lucrezia Borgia 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лукреция Борджиа – исторический персонаж: она - внебрачная дочь папы римского Александра VI и его любовницы, испанской куртизанки Ваноццы де Каттанеи, герцогиня Пезаро, княгиня Салерно. Семья Борджиа стала олицетворением безжалостной политики и сексуальной распущенности. При этом слухи об эксцентричном поведении Борджиа до сих пор так и остаются слухами, а не фактами. Прежде всего, они спекулируют на характере экстравагантных отношений между членами семьи Борджиа: семья обвиняется в кровосмешении, отравлениях и убийствах. Также имеются слухи, что Лукреция имела набор полых колец, где хранился яд, чтобы незаметно отравлять пищу. По версии Виктора Гюго Лукреция, также как ее отец и братья, пользовалась уникальным фамильным ядом «катанея», название которого произошло от фамилии их матери Ваноцци деи Катанеи, которая преподнесла этот яд римскому Папе.

Страна США
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 октября 2011
Дата выхода
6 октября 2011 Россия НеваФильм Emotion 12+
6 октября 2011 Казахстан
6 октября 2011 Украина
Производство Sosho Production
Другие названия
Lucrezia Borgia
Режиссер
Майк Фиггис
Майк Фиггис
В ролях
Клэр Раттер
Майкл Фабиано
Элизабет ДеШонг
Аластер Майлз
Все актеры и съемочная группа
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0.0
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
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