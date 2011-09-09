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Мальчик, который был царем
The Boy Who Was a King
Мальчик, который был царем, 2011
2011 / Болгария / Германия
7.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
документальный
биография
исторический
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7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2011
Премьера в России
9 сентября 2011
Премьера в мире
9 сентября 2011
Возраст
16+
Режиссер
Андрей Паунов
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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