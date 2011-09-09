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Мальчик, который был царем
Киноафиша Фильмы Мальчик, который был царем
The Boy Who Was a King

Мальчик, который был царем, 2011

2011 / Болгария / Германия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 9 сентября 2011
Премьера в мире 9 сентября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Паунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мальчик, который был царем 2 постера
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