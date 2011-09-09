Мальчик, который был царем, 2011

Жанр: документальный биография исторический В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.5 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2011 Премьера в России 9 сентября 2011 Премьера в мире 9 сентября 2011 Возраст 16+ Режиссер Андрей Паунов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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