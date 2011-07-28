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Восстание планеты обезьян Восстание планеты обезьян
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Rise of the Planet of the Apes

Восстание планеты обезьян, 2011

2011 / США
8.0 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Химик-фармацевт Уилл Родман испытывает вирусный препарат ALZ-112 на шимпанзе в биотехнологической компании Gen-Sys, чтобы найти лекарство от болезни Альцгеймера. ALZ-112 вводится шимпанзе по имени Ясноглазка, что значительно увеличивает ее интеллект. Однако во время презентации препарата шимпанзе вынуждают покинуть клетку, из-за чего она впадает в ярость, и ее убивают агенты охраны. Презентация проваливается, и ученого вынуждают остановить проект.

Позже Уилл обнаруживает, что причиной неистовства Ясноглазки было то, что недавно она родила детеныша. Уилл неохотно соглашается принять шимпанзе. В конечном итоге он делает детеныша своим воспитанником, дав ему имя «Цезарь».

Вскоре ученый обнаруживает, что Цезарь унаследовал интеллект своей матери. Через три года после описанных событий становится невероятно умным животным: он может играть в игры, рисовать и общаться с Уиллом с помощью языка жестов. Уверившись в действенности препарата, Уилл вводит его своему престарелому отцу Чарльзу, и тот излечивается от деменции, вызванной болезнью Альцгеймера.

Тем временем Цезарь начинает задаваться вопросом собственной идентичности. Похитив усиленную версию препарата, он распыляет его по клетке с другими подопытными обезьянами, наделяя их всех интеллектом. Однако в процессе выясняется непредвиденное обстоятельство: для людей это вещество смертельно опасно. Сможет ли Уилл остановить распространение вируса до того, как станет слишком поздно, или Земля действительно превратится в планету обезьян?

Сценарий фильма, написанный Риком Джаффа и Амандой Сильвер в 2006 году, никак не был связан с оригинальным фильмом Франклина Шеффнера.

Это один из первых фильмов, в которых технология захвата движения используется прямо на месте съемки. Раньше технология была ограничена особой студийной установкой со специальными камерами захвата движения, которые работали лишь в очень четко определенной среде.

В сцене, где вертолет врезается в полицейскую машину, раздается крик Вильгельма.

В фильме показано, что Цезарь собирает модель статуи свободы. В частности, в одной из сцен он держит шипастую корону статуи, что является отсылкой к ключевой сцене оригинального фильма «Планета обезьян», вышедшего в 1968 году.

Изначально у Цезаря была любовная линия с самкой шимпанзе по имени Корнелия, и именно ее освобождение стало для него причиной освободить всех обезьян. Сцены с ними вошли в некоторые трейлеры, но позже были полностью вырезаны из фильма на стадии монтажа. Корнелия появится в сиквеле, «Планета обезьян: Революция».

Когда обезьяны забираются на дерево, чтобы сбежать из-под купола, они образуют двойную спираль, отсылая к форме цепи ДНК и логотипу Gen-Sys.

Голос Цезаря был создан звукорежиссером фильма Чаком Майклом, который смешал звуки криков взрослых самцов шимпанзе, записанные в национальном обезьяньем заповеднике Чимп Хэйвен, с голосом Энди Серкиса.

Фильм распространялся по кинотеатрам под ложным названием «Салат».

Персонаж Коба, самая злая обезьяна во всей франшизе, на самом деле является бонобо, которые считаются самым мягким и мирным подвидом больших обезьян.

Цезарь использует связку палочек, чтобы объяснить Морису, что в одиночку обезьяна слаба, а вместе обезьяны – сильны. Связка палочек, или фасций, была символом власти в Древнем Риме, откуда и произошло имя Цезаря. Бенито Муссолини, лидер Италии во Второй мировой войне, использовал фасции как символ итальянской фашистской партии. Концепция фасций, или связки палочек, также используется в символике архитектуры Белого дома и Капитолия США.

В одной из сцен под куполом Цезарь принимает позу «Мыслителя», самой знаменитой скульптуры французского мастера Огюста Родена.

В первом варианте сценария от болезни умирала жена Уилла Родмана, а не его отец.

Когда проект по разработке вакцины против болезни Альцгеймера, терпит крах, один из ученых забирает домой детеныша подопытной шимпанзе. Малыш Цезарь невероятно умен для обезьяны. Мутируя с возрастом, он развивает интеллект, ничуть не уступающий человеческому, и переходит с языка жестов на английскую речь. В результате сюжетных перипетий Цезарь попадает в парк дикой природы, где местный персонал жестоко издевается над приматами. Вдоволь натерпевшись от людей, он решает объединить обезьян в огромную армию и объявить войну всему человечеству.

8.0 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 4 августа 2011
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 28 июля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Руперт Уайатт
Руперт Уайатт
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Энди Серкис
Энди Серкис
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Фрида Пинто
Фрида Пинто
Том Фелтон
Том Фелтон
Все актеры и съемочная группа
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Восстание планеты обезьян
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Цитата (Axl F, 17/08/2011 - 15:43:04):НУ видимо Вас красит, даже очень.
Вам хочется докапываться до всех нюансов - делайте это, а мы просто получаем… Читать дальше…
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