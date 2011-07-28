Восстание планеты обезьян, 2011

Химик-фармацевт Уилл Родман испытывает вирусный препарат ALZ-112 на шимпанзе в биотехнологической компании Gen-Sys, чтобы найти лекарство от болезни Альцгеймера. ALZ-112 вводится шимпанзе по имени Ясноглазка, что значительно увеличивает ее интеллект. Однако во время презентации препарата шимпанзе вынуждают покинуть клетку, из-за чего она впадает в ярость, и ее убивают агенты охраны. Презентация проваливается, и ученого вынуждают остановить проект.

Позже Уилл обнаруживает, что причиной неистовства Ясноглазки было то, что недавно она родила детеныша. Уилл неохотно соглашается принять шимпанзе. В конечном итоге он делает детеныша своим воспитанником, дав ему имя «Цезарь».

Вскоре ученый обнаруживает, что Цезарь унаследовал интеллект своей матери. Через три года после описанных событий становится невероятно умным животным: он может играть в игры, рисовать и общаться с Уиллом с помощью языка жестов. Уверившись в действенности препарата, Уилл вводит его своему престарелому отцу Чарльзу, и тот излечивается от деменции, вызванной болезнью Альцгеймера.

Тем временем Цезарь начинает задаваться вопросом собственной идентичности. Похитив усиленную версию препарата, он распыляет его по клетке с другими подопытными обезьянами, наделяя их всех интеллектом. Однако в процессе выясняется непредвиденное обстоятельство: для людей это вещество смертельно опасно. Сможет ли Уилл остановить распространение вируса до того, как станет слишком поздно, или Земля действительно превратится в планету обезьян?