Восстание планеты обезьян, 2011

Химик-фармацевт Уилл Родман испытывает вирусный препарат ALZ-112 на шимпанзе в биотехнологической компании Gen-Sys, чтобы найти лекарство от болезни Альцгеймера. ALZ-112 вводится шимпанзе по имени Ясноглазка, что значительно увеличивает ее интеллект. Однако во время презентации препарата шимпанзе вынуждают покинуть клетку, из-за чего она впадает в ярость, и ее убивают агенты охраны. Презентация проваливается, и ученого вынуждают остановить проект.
Позже Уилл обнаруживает, что причиной неистовства Ясноглазки было то, что недавно она родила детеныша. Уилл неохотно соглашается принять шимпанзе. В конечном итоге он делает детеныша своим воспитанником, дав ему имя «Цезарь».
Вскоре ученый обнаруживает, что Цезарь унаследовал интеллект своей матери. Через три года после описанных событий становится невероятно умным животным: он может играть в игры, рисовать и общаться с Уиллом с помощью языка жестов. Уверившись в действенности препарата, Уилл вводит его своему престарелому отцу Чарльзу, и тот излечивается от деменции, вызванной болезнью Альцгеймера.
Тем временем Цезарь начинает задаваться вопросом собственной идентичности. Похитив усиленную версию препарата, он распыляет его по клетке с другими подопытными обезьянами, наделяя их всех интеллектом. Однако в процессе выясняется непредвиденное обстоятельство: для людей это вещество смертельно опасно. Сможет ли Уилл остановить распространение вируса до того, как станет слишком поздно, или Земля действительно превратится в планету обезьян?
Сценарий фильма, написанный Риком Джаффа и Амандой Сильвер в 2006 году, никак не был связан с оригинальным фильмом Франклина Шеффнера.
Это один из первых фильмов, в которых технология захвата движения используется прямо на месте съемки. Раньше технология была ограничена особой студийной установкой со специальными камерами захвата движения, которые работали лишь в очень четко определенной среде.
В сцене, где вертолет врезается в полицейскую машину, раздается крик Вильгельма.
В фильме показано, что Цезарь собирает модель статуи свободы. В частности, в одной из сцен он держит шипастую корону статуи, что является отсылкой к ключевой сцене оригинального фильма «Планета обезьян», вышедшего в 1968 году.
Изначально у Цезаря была любовная линия с самкой шимпанзе по имени Корнелия, и именно ее освобождение стало для него причиной освободить всех обезьян. Сцены с ними вошли в некоторые трейлеры, но позже были полностью вырезаны из фильма на стадии монтажа. Корнелия появится в сиквеле, «Планета обезьян: Революция».
Когда обезьяны забираются на дерево, чтобы сбежать из-под купола, они образуют двойную спираль, отсылая к форме цепи ДНК и логотипу Gen-Sys.
Голос Цезаря был создан звукорежиссером фильма Чаком Майклом, который смешал звуки криков взрослых самцов шимпанзе, записанные в национальном обезьяньем заповеднике Чимп Хэйвен, с голосом Энди Серкиса.
Фильм распространялся по кинотеатрам под ложным названием «Салат».
Персонаж Коба, самая злая обезьяна во всей франшизе, на самом деле является бонобо, которые считаются самым мягким и мирным подвидом больших обезьян.
Цезарь использует связку палочек, чтобы объяснить Морису, что в одиночку обезьяна слаба, а вместе обезьяны – сильны. Связка палочек, или фасций, была символом власти в Древнем Риме, откуда и произошло имя Цезаря. Бенито Муссолини, лидер Италии во Второй мировой войне, использовал фасции как символ итальянской фашистской партии. Концепция фасций, или связки палочек, также используется в символике архитектуры Белого дома и Капитолия США.
В одной из сцен под куполом Цезарь принимает позу «Мыслителя», самой знаменитой скульптуры французского мастера Огюста Родена.
В первом варианте сценария от болезни умирала жена Уилла Родмана, а не его отец.
Когда проект по разработке вакцины против болезни Альцгеймера, терпит крах, один из ученых забирает домой детеныша подопытной шимпанзе. Малыш Цезарь невероятно умен для обезьяны. Мутируя с возрастом, он развивает интеллект, ничуть не уступающий человеческому, и переходит с языка жестов на английскую речь. В результате сюжетных перипетий Цезарь попадает в парк дикой природы, где местный персонал жестоко издевается над приматами. Вдоволь натерпевшись от людей, он решает объединить обезьян в огромную армию и объявить войну всему человечеству.
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