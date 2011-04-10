Криминальные обстоятельства, 2011

В самый разгар экономического кризиса отчаявшиеся люди идут на все, чтобы заработать денег. Некоторые из них решают прибегнуть к крайним мерам и ступают на скользкую криминальную дорожку… На известного бизнесмена Леонида совершено покушение. Пока мужчина отвечал на вопросы следствия, произошло еще одно несчастье: его секретарь, а по совместительству - любимая девушка Катюша бесследно пропала. Что, если ее похитили недоброжелатели? Милиционер Толик берется за расследование этого дела, не подозревая, насколько запутанным оно окажется…