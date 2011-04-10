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Криминальные обстоятельства Криминальные обстоятельства
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Криминальные обстоятельства, 2011

2011 / Россия
3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В самый разгар экономического кризиса отчаявшиеся люди идут на все, чтобы заработать денег. Некоторые из них решают прибегнуть к крайним мерам и ступают на скользкую криминальную дорожку… На известного бизнесмена Леонида совершено покушение. Пока мужчина отвечал на вопросы следствия, произошло еще одно несчастье: его секретарь, а по совместительству - любимая девушка Катюша бесследно пропала. Что, если ее похитили недоброжелатели? Милиционер Толик берется за расследование этого дела, не подозревая, насколько запутанным оно окажется…

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Владимир Карабанов. Среди других его работ - “Рондо оперного патриарха” (2007), “Слон” (2010), “Миры Маргариты” (2019). 
  • Роль Катеньки исполнила певица и телеведущая, экс-солистка группы “Блестящие” Юлия Ковальчук. 
  • “Криминальные обстоятельства” - пятый фильм с участием Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова. Ранее актеры появлялись вместе в проектах “Кризис среднего возраста” (1997), “Гипноз” (2001), “Дом Солнца” (2009) и других. 
  • Саундтрек к комедии написал Алексей Шелыгин - автор музыки к таким фильмам и сериалам, как “Бригада” (2002), “Бой с тенью” (2005), “Однажды в провинции” (2008), “Глухарь. Возвращение” (2010).

События фильма происходят в разгар экономического кризиса, из-за которого герои решаются на крайний шаг — похищение людей с целью выкупа. Милиционер крадет жену бандита, бандит — дочку банкира, банкир — дочку милиционера. В итоге все собираются в одном месте и пытаются разобраться в сложившейся путанице.

3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 10 апреля 2011
Премьера в мире 10 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Карабанов
В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Евгений Ермаков
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Криминальные обстоятельства 1 постер
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