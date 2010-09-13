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Астрал Астрал
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Insidious / The Further

Астрал, 2011

2011 / США
8.1 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супруги Джош и Рене Ламберт с малолетними сыновьями Далтоном и Фостером и малышкой Келли въезжают в свой новый дом. Только заселившись, Рене начинает замечать вокруг странную активность. Однажды ночью Далтон залезает на чердак и там, испуганный неким движением в тенях, падает с лестницы и впадает в кому, хотя и без видимых повреждений.

После трех месяцев безрезультатного лечения, Рене и Джош забирают Далтона домой из больницы. Вскоре паранормальная активность возобновляется, становясь все более пугающей. Поначалу Джош игнорирует жалобы Рене, но когда ее атакует призрачная фигура, находящаяся в комнате Кэлли, супруги наконец принимают решение переехать в другой дом.

Однако в новом доме сверхъестественное действие продолжается: Ренай начинает видеть призрачную фигуру маленького ребенка. Семью навещает мать Джоша, Лоррейн, и говорит, что ей приснилась темная фигура в комнате Далтона. Внезапно она видит ту же темную фигуру, что и Рене – чудовищного краснолицего демона, стоящего позади Джоша.

В ужасе Рене приглашает в дом специалистов по паранормальной активности. Чтобы помочь семье Ламбертов спастись от преследования злых духов, им предстоит исследовать таинственное измерение, называемое Астралом.

Первоначальное название фильма – «Дальнейшее», а оригинальное – «Коварство».

В одной из сцен фильма Джош просматривает несколько фотографий молодого себя, когда обнаруживает, что создавать собственную астральную проекцию. На одном из снимков Джоша можно увидеть с собакой, которая принадлежит режиссеру фильма, Джеймсу Вану.

В записи основной темы фильма участвовал оркестр, состоящий из тридцати трех скрипок. Описывая подход к саундтреку к фильму, режиссер Джеймс Ван объяснил: «Мы хотели, чтобы во многих пугающих эпизодах музыка играла очень тихо. Мне нравится делать саундтрек, который заставляет зрителей нервничать из-за очень громкой, например, атональной скрипичной партитуры, которая смешивается с некоторыми очень странными звуками фортепьяно. Таким образом, когда музыка неожиданно прерывается, зритель думает: «Что там только что произошло?»

Патрик Уилсон играет главного мужского персонажа как в первых двух фильмах «Астрала», так и в первых двух фильмах «Заклятия» (все четыре фильма сняты Джеймсом Ваном). При этом роли Джоша и Эда очень разные: Джош Ламберт скептически относится к паранормальным и сверхъестественным явлениям, а Эд Уоррен, напротив, известный исследователь сверхъестественного. Однако оба являются женатыми семьянинами, у каждого есть хотя бы по одному ребенку, и они являются отличными отцами, которые делают все возможное, чтобы защитить членов своей семьи.

В первой сцене фильме, где Далтон и Рене просматривают фотоальбом, они оба одеты в одну и ту же пижаму.

В сцене, когда Джош появляется в школьном классе, можно увидеть на доске нарисованную мелом куклу Билли из франшизы «Пила», также созданной Джеймсом Ваном. Цифра «8» внизу рисунка, скорее всего, является отсылкой к предстоящему на тот момент восьмому фильму серии.

Фильм был снят за рекордные три недели.

В 2015 году в штабе Universal Studios в Орландо был устроен тематический лабиринт в стиле «Астрал» для ежегодного мероприятия Halloween Horror Nights. Лабиринт был основан на трех вышедших в то время фильмах “астральной” серии.

Барбара Херши, исполнительница роли Лоррейн, уже играла жертву полтергейста в фильме фильме ужасов Сидни Дж. Фьюри «Сущность». Этот фильм во многом вдохновлял создателей «Астрала», наряду с вышедшей в том же году картиной Стивена Спилберга «Полтергейст», также являющейся классикой бытового хоррора.

Хотя демона Старухи играет мужчина, только когда создатели начали работу над продолжением фильма, они решили, что персонаж на самом деле будет мужчиной, одетым в женское платье.

Композитор Джозеф Бишара также играет в фильме демона, который пытается забрать душу Далтона (Демона с губной помадой).

Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки… Но в настоящий ужас приходят родители, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживают мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром…

8.1 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 апреля 2011
Премьера в мире 13 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Барбара Херши
Барбара Херши
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон
Эндрю Эстор
Все актеры и съемочная группа
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Астрал
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lady_Spades 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nutik, 06/04/2011 - 15:15:43):Чушь полная!!! Детская сказка!Цитата (Nutik, 06/04/2011 - 15:15:43):Я очень разочарована фильмомДело в том, что… Читать дальше…
svetkar 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (soulburner, 17/04/2011 - 22:19:51):Re: Астрал (17 апреля 2011 22:19:51)


Давно я не смотрел настолько неинтересного и тупого… Читать дальше…
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