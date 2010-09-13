Астрал, 2011

Первоначальное название фильма – «Дальнейшее», а оригинальное – «Коварство».

В одной из сцен фильма Джош просматривает несколько фотографий молодого себя, когда обнаруживает, что создавать собственную астральную проекцию. На одном из снимков Джоша можно увидеть с собакой, которая принадлежит режиссеру фильма, Джеймсу Вану.

В записи основной темы фильма участвовал оркестр, состоящий из тридцати трех скрипок. Описывая подход к саундтреку к фильму, режиссер Джеймс Ван объяснил: «Мы хотели, чтобы во многих пугающих эпизодах музыка играла очень тихо. Мне нравится делать саундтрек, который заставляет зрителей нервничать из-за очень громкой, например, атональной скрипичной партитуры, которая смешивается с некоторыми очень странными звуками фортепьяно. Таким образом, когда музыка неожиданно прерывается, зритель думает: «Что там только что произошло?»

Патрик Уилсон играет главного мужского персонажа как в первых двух фильмах «Астрала», так и в первых двух фильмах «Заклятия» (все четыре фильма сняты Джеймсом Ваном). При этом роли Джоша и Эда очень разные: Джош Ламберт скептически относится к паранормальным и сверхъестественным явлениям, а Эд Уоррен, напротив, известный исследователь сверхъестественного. Однако оба являются женатыми семьянинами, у каждого есть хотя бы по одному ребенку, и они являются отличными отцами, которые делают все возможное, чтобы защитить членов своей семьи.

В первой сцене фильме, где Далтон и Рене просматривают фотоальбом, они оба одеты в одну и ту же пижаму.

В сцене, когда Джош появляется в школьном классе, можно увидеть на доске нарисованную мелом куклу Билли из франшизы «Пила», также созданной Джеймсом Ваном. Цифра «8» внизу рисунка, скорее всего, является отсылкой к предстоящему на тот момент восьмому фильму серии.

Фильм был снят за рекордные три недели.

В 2015 году в штабе Universal Studios в Орландо был устроен тематический лабиринт в стиле «Астрал» для ежегодного мероприятия Halloween Horror Nights. Лабиринт был основан на трех вышедших в то время фильмах “астральной” серии.

Барбара Херши, исполнительница роли Лоррейн, уже играла жертву полтергейста в фильме фильме ужасов Сидни Дж. Фьюри «Сущность». Этот фильм во многом вдохновлял создателей «Астрала», наряду с вышедшей в том же году картиной Стивена Спилберга «Полтергейст», также являющейся классикой бытового хоррора.

Хотя демона Старухи играет мужчина, только когда создатели начали работу над продолжением фильма, они решили, что персонаж на самом деле будет мужчиной, одетым в женское платье.

Композитор Джозеф Бишара также играет в фильме демона, который пытается забрать душу Далтона (Демона с губной помадой).