Боец, 2010

Невероятная, но реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке «Ирландец».

Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Парень из народа, между боями он трудился на дорожных работах. Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера которого оборвалась из-за пристрастия к кокаину. Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота матери и несгибаемая воля к победе позволили Уорду взойти на мировой пьедестал…