Боец, 2010

Перспективный боксер Микки Уорд - упрямец, мечтающий добраться до вершин любимого спорта, но выступающий не слишком удачно. Одной из причин этого является его тренер, Дикки Эклунд, брат бойца, некогда подававший большие надежды, который теперь подсел на наркотики и является скорее преградой, чем помощником. Когда Микки принимает решение уйти от брата и тренироваться самостоятельно, вся семья обвиняет его в предательстве.
Невероятная, но реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке «Ирландец».
Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Парень из народа, между боями он трудился на дорожных работах. Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера которого оборвалась из-за пристрастия к кокаину. Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота матери и несгибаемая воля к победе позволили Уорду взойти на мировой пьедестал…