Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Боец Боец
Киноафиша Фильмы Боец
The Fighter

Боец, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перспективный боксер Микки Уорд - упрямец, мечтающий добраться до вершин любимого спорта, но выступающий не слишком удачно. Одной из причин этого является его тренер, Дикки Эклунд, брат бойца, некогда подававший большие надежды, который теперь подсел на наркотики и является скорее преградой, чем помощником. Когда Микки принимает решение уйти от брата и тренироваться самостоятельно, вся семья обвиняет его в предательстве.  

  • Дикки Эклунду не понравилось то, как в фильме изображены его мать и сестры. После просмотра он в гневе накричал на Кристиана Бэйла. Филлис Эклунд покинула показ фильма в знак протеста.
  • Реального тренера Микки Уорда, Микки О'Кифи, попросили сыграть самого себя в фильме. Сначала он отказался от роли, так как раньше никогда не снимался в кино, однако Марку Уолбергу удалось его переубедить.
  • Марк Уолберг отказался от своего гонорара за этот фильм. Кристиану Бейлу заплатили всего 250 тысяч долларов за роль.
  • Кристиан Бэйл попал в проект после того, как его пригласил Марк Уолберг. Они знали друг друга благодаря тому, что их дочери учились в одной начальной школе.
  • Марк Уолберг начал подготовку к этой роли в 2005 году. Несмотря на многочисленные задержки, Уолберг продолжал тренироваться каждый день, чтобы быть готовым в любой момент. Съемки начались лишь в июле 2009 года.

Невероятная, но реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке «Ирландец».

Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Парень из народа, между боями он трудился на дорожных работах. Пережив череду неудач и поражений, Микки  сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера которого оборвалась из-за пристрастия к кокаину. Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота матери и несгибаемая воля к победе позволили Уорду взойти на мировой пьедестал…

7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 февраля 2011
Премьера в мире 6 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэвид О. Расселл
Дэвид О. Расселл
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Эми Адамс
Эми Адамс
Сальватор Сантоне
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тигр
Тигр (2017)
5.6
Забойный реванш
Забойный реванш (2014)
6.7777777
Далласский клуб покупателей
Далласский клуб покупателей (2013)
7.464286
Воин
Воин (2011)
7.7
Рокки Бальбоа
Рокки Бальбоа (2006)
7.44
Малышка на миллион
Малышка на миллион (2004)
7.65
Али
Али (2001)
6.818182
Рокки
Рокки (1976)
7.8125
Джой
Джой (2015)
7.6
Черный ирландец
Черный ирландец (2007)
7
Три короля
Три короля (1999)
7.388889
Игра на понижение
Игра на понижение (2016)
7.7
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Фильмы про бокс Фильмы про бокс
Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях
Фильмы с Кристианом Бейлом Фильмы с Кристианом Бейлом
Постер фильма Боец 7 постеров
Оскар Лучшая мужская роль второго плана
Оскар Лучшая женская роль второго плана
Золотой глобус Лучший актёр второго плана
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Историю Микки Уорда, взаправду существовавшего (и до сих пор существующего) боксера из Лоуэлла, Массачусетс, рассказанную Дэвидом Расселлом в «Бойце», принято сравнивать с историей вымышленного Рокки Бальбоа, рассказанной Джоном Эвилдсеном в первом «Рокки». Однако сходства между этими двумя по-своему знаковыми картинами не так уж много. «Рокки», при всей скромности замысла и исполнения, прочерчивал целенаправленный маршрут развития заглавной личности, с…
Читать
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Бэйлу за трудовую (во всех отношениях) роль - зачет, не думал что из его бэтмено-эквилибристической харизмы (читать: лица без выражения лица) можно… Читать дальше…
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Хочу рассказать всем, что «Боец» - не узкая профессиональная история о боксе, а замечательная драма о борьбе за жизнь, о любви и дружбе и обо всем… Читать дальше…
Отзывы Написать
31 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Боец
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
HBO Max выпустил трейлер документального сериала о Марке Уолберге Шоу расскажет о разносторонней деятельности знаменитого актера.
Написать
30 марта 2021 16:35
Каст нового фильма Дэвида О Расселла пополнился еще рядом звезд первой величины Съемки уже стартовали.
Написать
15 января 2021 11:58
Рами Малек и Зои Салдана присоединились к звездному касту нового фильма Дэвида О Расселла Артисты составят компанию Марго Робби и Кристиану Бэйлу.
Написать
14 января 2021 11:24
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 6
Отрывок 6
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши