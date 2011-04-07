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Случайная связь

, 2011
Россия / драма / 18+
Постер фильма Случайная связь

О фильме

Девушка устраивается на работу сценаристкой. В поисках хорошего сюжета, она размышляет о своей жизни. Являются ли ее сны продолжением ее реальности? Где заканчивается сценарий и начинается жизнь?

Девушка живёт со своим парнем и помешанной на религии свекровью. Парень погружён в дела и заботу о матери, которая заставляет всех молиться, но ее настойчивость только вселяет отвращение к религии. На вечеринке девушка знакомится с хирургом. Он рассказывает ей о случаях исцеления безнадежных больных, в крови которых был обнаружен спирт. «Есть только две вещи, спасающие от смерти, — говорит он, — алкоголь и секс!». Он не верит в Бога. «Закажи мне водки!» — вот его ответ на все ее вопросы. Между героиней и хирургом вспыхивает страсть. Жизнь героини начинает сыпаться и превращается в пазл загадочных перемещений в пространстве и времени. Любовные эксперименты вдохновляют её на творчество, обеспечивая неожиданные повороты, драматические развязки и любовные сцены. Но ее исчезновения из дома причиняют страдания ее парню, он требует верности.

Желая покончить с чередой случайных приключений, ради семейной жизни, девушка привязывает себя к своему парню верёвкой. Однако, утром её ждёт новая постель, новая интрига и обрывок верёвки на запястье…

В ролях

София Каштанова
София Каштанова
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Алексей Солончев
Алексей Солончев
Антон Батырев
Антон Батырев
Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
Режиссер Ольга Столповская
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 апреля 2011
Дата выхода
7 апреля 2011 Россия 16+
7 апреля 2011 Казахстан
7 апреля 2011 Украина

Рейтинг фильма

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