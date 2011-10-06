Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка. Известный ди-джей ведет скандальное шоу, где прикалывается над слушателями. После очередного эфира ди-джея похищают. Жена, мечтающая порвать с мужем, приглашает на день рождения босса-любовника. Пока она ходила за сигаретами, в доме происходит убийство.

Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над i.