Три новеллы в жанре черной экшн-комедии о плохих и очень плохих людях. Две неуравновешенные девушки сбегают из интерната для психически больных, сбивают по дороге велосипедиста и затем расправляются с настоящим педофилом. Популярный радиоведущий, известный своим жестоким чувством юмора, оказывается похищен сразу же после своего эфира. Несчастливая в браке жена невольно становится участницей убийства. Судьба сведет всех этих персонажей на загородном шоссе для четвертого – финального – акта.
Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка. Известный ди-джей ведет скандальное шоу, где прикалывается над слушателями. После очередного эфира ди-джея похищают. Жена, мечтающая порвать с мужем, приглашает на день рождения босса-любовника. Пока она ходила за сигаретами, в доме происходит убийство.
Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над i.
|6 октября 2011
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|Парадиз
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|6 октября 2011
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