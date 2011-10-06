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Постер фильма Вдребезги
Постер фильма Вдребезги
Постер фильма Вдребезги
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 5.7
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3 постера
Киноафиша Фильмы Вдребезги

Вдребезги

Vdrebezgi 18+
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Факты

О фильме

Три новеллы в жанре черной экшн-комедии о плохих и очень плохих людях. Две неуравновешенные девушки сбегают из интерната для психически больных, сбивают по дороге велосипедиста и затем расправляются с настоящим педофилом. Популярный радиоведущий, известный своим жестоким чувством юмора, оказывается похищен сразу же после своего эфира. Несчастливая в браке жена невольно становится участницей убийства. Судьба сведет всех этих персонажей на загородном шоссе для четвертого – финального – акта.

  • “Вдребезги” – вторая полнометражная работа Романа Каримова после комедийной мелодрамы “Неадекватные люди” (2010). По словам самого Каримова, он при создании своей черной комедии он вдохновлялся фильмами Гая Ричи и Квентина Тарантино, включая “Револьвер” и “Криминальное чтиво”.
  • Бюджет фильма составил примерно 400 000 долларов и в итоге полностью окупился.
  • Картина приняла участие в основной конкурсной программе фестиваля “Кинотавр” 2011.
  • Большая часть съемок прошла на подмосковных шоссе. Ряд сцен был также снят на одной из столичных радиостанций, в частном загородном доме и на заводе “Арма”.
  • Первоначальный вариант названия фильма – “Абсолютное зло”.
  • Для подбора музыки к фильму был объявлен конкурс: по результатам создатели картины отобрали лучшие песенные и инструментальные композиции, которые вошли в итоговый саундтрек.
  • Ингрид Олеринская, сыгравшая главную роль в дебютном фильме Каримова “Неадекватные люди”, в этой картине исполнила роль одной из школьниц.

Две девушки-маньячки сбивают велосипедиста, убивают педофила, угоняют машину у гламурного подонка. Известный ди-джей ведет скандальное шоу, где прикалывается над слушателями. После очередного эфира ди-джея похищают. Жена, мечтающая порвать с мужем, приглашает на день рождения босса-любовника. Пока она ходила за сигаретами, в доме происходит убийство.

Пути героев этих историй, составляющих абсурдно-жестокую черную комедию, пересекаются на загородном шоссе, когда судьба сама расставляет все точки над i.

Вдребезги - трейлер
Вдребезги  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 октября 2011
Дата выхода
6 октября 2011 Россия Парадиз 16+
6 октября 2011 Беларусь
6 октября 2011 Казахстан
6 октября 2011 Украина
Сборы в мире $403 557
Производство Cinema Prime Film, Paradise Group
Другие названия
Vdrebezgi, Smithereens, W drobny mak, Вдребезги
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Иван Николаев
Иван Николаев
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Александр Плющев
Кристина Казурова
Все актеры и съемочная группа
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Комедии для мужчин Комедии для мужчин

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
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Вдребезги

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (roeH, 07/10/2011 - 15:57:14):Андрей133Андрей133, не я один заметил, что тебе не нравится ни 1 фильм, а ток умеешь обсирать, ну сними ты… Читать дальше…
roeH 2 апреля 2015, 12:51
Андрей133Андрей133, не я один заметил, что тебе не нравится ни 1 фильм, а ток умеешь обсирать, ну сними ты хотя-бы 1 фильм, ты же по твоему мнению… Читать дальше…
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