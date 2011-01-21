Супергерои, 2011

«Мир — опасное место не из-за тех, кто творит зло, а из-за тех, кто видит это и проходит мимо», — говорил Эйнштейн. Персонажи этого фильма мимо не проходят. Они настоящие герои, сражающиеся со злом в реальной жизни, а не на страницах комиксов. В Америке уже давно существуют люди, вдохновленные подвигами придуманных супергероев; обычные члены общества днем, в ночное время они облачаются в суперкостюмы, вооружаются супергаджетами и отправляются патрулировать улицы мегаполисов. Им и посвящен документальный фильм Майка Барнетта.