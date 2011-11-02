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Как украсть небоскреб Как украсть небоскреб
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Tower Heist

Как украсть небоскреб, 2011

2011 / США
7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Управляющий многоэтажным кондоминиумом Джош Ковакс имеет хорошие отношения со всеми арендаторами, особенно с финансистом Артуром Шоу. Когда Шоу арестовывают за мошенничество, Джош считает, что это недоразумение можно разрешить, но позже он узнает, что пенсионный фонд сотрудников, который вел Шоу, исчез. Когда один из сотрудников пытается покончить с собой, взгляды Джоша на Шоу меняются: он понимает, что был обманут, а все деньги из фонда – украдены. Чтобы вернуть средства и помочь ограбленным арендаторам, Ковакс решает ограбить вора. Но для этого ему придется провернуть самое рискованное ограбление в истории…

  • Руководители студии Universal Pictures намеревались снять дополнительную финальную сцену, чтобы показать, что случилось с персонажами, которых играли Бен Стиллер и Эдди Мерфи. Последний сказал, что сделает это только в том случае, если ему заплатят дополнительно 500000 долларов, поэтому сцену решили убрать.
  • Кейси Аффлек очень хотел принять участие в проекте, поскольку всегда хотел сняться в комедии, но его очень редко приглашали делать что-то, кроме серьезных драм. 
  • Единственной импровизированной сценой стал эпизод, когда Одесса инструктирует Слайда, как взломать сейф, и делает это в очень многозначительной манере.
     

Джошу Ковачу не повезло — его поимел злобный финансист, живущий в роскошных аппартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым: шесть новоявленных друзей должны пробраться в пентхаус и отыскать 200 миллионов долларов.

7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 ноября 2011
Премьера в мире 2 ноября 2011
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Алан Алда
Алан Алда
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как украсть небоскреб 12 постеров
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Как украсть небоскреб

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
rodney 2 апреля 2015, 12:51
О, Эдди Мерфи наконец-то в новом фильме! Что-то давненько его не видели. Значит, это комедия. Ну да, чем же еще может быть фильм под названием «Как… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Случайно наткнулась на трейлер фильма «Как украсть небоскреб» и, к своему удивлению, поняла, что очень хочу его посмотреть. Почему к удивлению? Да… Читать дальше…
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