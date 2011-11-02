Как украсть небоскреб, 2011

Управляющий многоэтажным кондоминиумом Джош Ковакс имеет хорошие отношения со всеми арендаторами, особенно с финансистом Артуром Шоу. Когда Шоу арестовывают за мошенничество, Джош считает, что это недоразумение можно разрешить, но позже он узнает, что пенсионный фонд сотрудников, который вел Шоу, исчез. Когда один из сотрудников пытается покончить с собой, взгляды Джоша на Шоу меняются: он понимает, что был обманут, а все деньги из фонда – украдены. Чтобы вернуть средства и помочь ограбленным арендаторам, Ковакс решает ограбить вора. Но для этого ему придется провернуть самое рискованное ограбление в истории…
Джошу Ковачу не повезло — его поимел злобный финансист, живущий в роскошных аппартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым: шесть новоявленных друзей должны пробраться в пентхаус и отыскать 200 миллионов долларов.