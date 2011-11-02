Как украсть небоскреб, 2011

Управляющий многоэтажным кондоминиумом Джош Ковакс имеет хорошие отношения со всеми арендаторами, особенно с финансистом Артуром Шоу. Когда Шоу арестовывают за мошенничество, Джош считает, что это недоразумение можно разрешить, но позже он узнает, что пенсионный фонд сотрудников, который вел Шоу, исчез. Когда один из сотрудников пытается покончить с собой, взгляды Джоша на Шоу меняются: он понимает, что был обманут, а все деньги из фонда – украдены. Чтобы вернуть средства и помочь ограбленным арендаторам, Ковакс решает ограбить вора. Но для этого ему придется провернуть самое рискованное ограбление в истории…