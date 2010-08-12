Я видел дьявола, 2010

Чан Кён Чхоль – опасный серийный убийца-психопат, совершивший серию адских убийств способами, которые невозможно даже представить, нацеливаясь в основном на молодых женщин и даже детей. Полиция долгое время преследует преступника, но не может его поймать. Однажды Джу Ён, дочь вышедшего на пенсию начальника полиции, становится его жертвой. Ее изуродованное мертвое тело обнаруживает ее жених Су Хен, сверхсекретный агент корейской разведки. Чтобы отомстить, герой решает сам выследить убийцу. Он обещает себе, что сделает все, что в его силах, чтобы сделать его гибель как можно страшнее, даже если он сам должен стать монстром…