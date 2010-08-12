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Я видел дьявола Я видел дьявола
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Akmareul boatda / I Saw the Devil

Я видел дьявола, 2010

2010 / Корея
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Чан Кён Чхоль – опасный серийный убийца-психопат, совершивший серию адских убийств способами, которые невозможно даже представить, нацеливаясь в основном на молодых женщин и даже детей. Полиция долгое время преследует преступника, но не может его поймать. Однажды Джу Ён, дочь вышедшего на пенсию начальника полиции, становится его жертвой. Ее изуродованное мертвое тело обнаруживает ее жених Су Хен, сверхсекретный агент корейской разведки. Чтобы отомстить, герой решает сам выследить убийцу. Он обещает себе, что сделает все, что в его силах, чтобы сделать его гибель как можно страшнее, даже если он сам должен стать монстром… 

  • Совет по рейтингу СМИ Кореи вынудил режиссера Кима Чжи Уна перемонтировать фильм для кинотеатрального выхода, возражая против его жестокого содержания. В противном случае фильм получил бы рейтинг «с ограничениями», что вообще не позволяло бы показывать его в кинотеатрах или даже на домашнем видео.
  • Работа в фильме стала первой крупной ролью Чхве Мин Сика после его добровольного изгнания из-за его протеста против корейской системы квот. Он также воссоединил Ли Бён-Хона с Чи-Уном Кимом, с которым они уже работали в прошлом. 
  • Из международной версии фильма вырезаны все сцены, которые режиссер счел ненужными, и добавлены все сцены, запрещенные корейской цензурой. 

Специальный агент полиции идет по следу серийного убийцы, убившего его невесту, которая ждала ребенка. Желание мести стало для несчастного целью его жизни. При этом он совершенно не задумывается о средствах в ее достижении — стирается граница между добром и злом, льется кровь, в любую минуту охотник сам может стать жертвой.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 14 июля 2011
Премьера в мире 12 августа 2010
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ким Чи Ун
В ролях
Чхве Мин-сик
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Гук-хван Чон
Все актеры и съемочная группа
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Я видел дьявола
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Наверное, полгода прошло, как посмотрела фильм. Впечатления были яркие, и фильм не выходит из памяти. Длинноват, правда, но смотреть стоит, не… Читать дальше…
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Ну что фильм отличный я согласен, это был 1ый корейский фильм просмотренный мной, после него посмотрел еще несколько. Умеют снимать кино, ничего не скажешь.
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