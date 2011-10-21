Отзывы о фильме
Фильм об одной девушке которая по последнему желанию своего отца должна найти способ для примирения трех своих братьев.. Один из которых работает полицейским и находится в отставке, второй начальник одной фирмы и третий двадцатилетний вор, недавно вышедший из тюрьмы, который даже и не знает о существовании своей семьи…
|21 октября 2011
|Россия
|16+
|11 июля 2013
|Германия
|21 октября 2011
|Казахстан
|21 октября 2011
|США
|21 октября 2011
|Украина
|21 октября 2011
|Южная Корея
|15