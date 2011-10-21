Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Братство по крови
Постер фильма Братство по крови
Постер фильма Братство по крови
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Братство по крови

Братство по крови

The Reunion 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм об одной девушке которая по последнему желанию своего отца должна найти способ для примирения трех своих братьев.. Один из которых работает полицейским и находится в отставке, второй начальник одной фирмы и третий двадцатилетний вор, недавно вышедший из тюрьмы, который даже и не знает о существовании своей семьи…

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 25 декабря 2013
Премьера в мире 21 октября 2011
Дата выхода
21 октября 2011 Россия 16+
11 июля 2013 Германия
21 октября 2011 Казахстан
21 октября 2011 США
21 октября 2011 Украина
21 октября 2011 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $6 000 000
Производство WWE Studios
Другие названия
The Reunion, Birleşme, Blood Brother, Családi meló, Family Reunion, Hội Ngộ, Kłopotliwy spadek, Pojednanie, Šeimos susitikimas, The Reunion - Letzte Chance. Miese Aussichten., Οικογενειακή συνάντηση, Братство по крови, Братство по крові, Кръвни братя, ブラッド・ヒート 肉弾戦争
Режиссер
Майкл Павоне
В ролях
Джон Сина
Джон Сина
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Джек Конли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Братство по крови
Морпех 4.9
Морпех (2006)
Падение замка 6.1
Падение замка (2021)
Друзья с отпуска 6.1
Друзья с отпуска (2021)
Стена 6.2
Стена (2017)
Наизнанку 4.6
Наизнанку (2011)
Легендарный 6.3
Легендарный (2011)
Быстрее пули 7.0
Быстрее пули (2010)
12 раундов 5.5
12 раундов (2009)
Репликант 5.4
Репликант (2001)
Восходящее солнце 6.3
Восходящее солнце (1993)
Аргайл: Супершпион 6.0
Аргайл: Супершпион (2024)
Круче некуда 6.5
Круче некуда (2023)
Фильм находится в подборках
Фильмы про похищение Фильмы про похищение

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Братство по крови - смотреть в онлайн-кинотеатре

Братство по крови

Похожие фильмы онлайн

Быстрее пули
 
Репликант
 
Круче некуда
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Leo Carey Ну и как тебе пацан?
Sam Carey Не может он быть от старика.
Leo Carey Почему ты так думаешь?
Sam Carey Он не такой большой му#к.
Leo Carey Ты сам признаёшься, что му#к?
Sam Carey Мы оба му#ки.
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше