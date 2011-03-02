Один день, 2011

Выпускники Эдинбургского университета Эмма Морли и Декстер Мэйхью познакомились 15 июля 1988 года. Они провели вместе лишь ночь и день, а потом разъехались. Эмма – в Лондон, Декстер – в Париж. Но на прощание они пообещали друг другу встречаться 15 июля каждый год – что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба. С тех пор жизнь преподнесла им немало сюрпризов: у каждого были взлеты и падения, минуты славы и часы отчаяния. Неизменным остается лишь одно – в назначенный день Эм и Декс встречаются несмотря ни на что. Но сколько лет должно пройти, прежде чем они поймут, что не могут жить друг без друга?.