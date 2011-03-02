Один день, 2011

Эмма и Декстер проводят чудесную ночь вместе после окончания университета, но соглашаются остаться друзьями. Мы видим их каждый год в годовщину этой даты – 15 июля – в течение 15 лет их жизни. Эмма умна, но успех дается ей нелегко, тогда как к Декстеру карьерный рост и женщины приходят очень быстро. С годами их дороги все больше расходятся, их жизни меняются, и они строят отношения с другими людьми. Но с течением времени, когда жизнь принимает другой оборот, и их судьбы снова начинают развиваться в противоположных направлениях, герои постепенно обнаруживают, что они навсегда принадлежат друг другу.
Выпускники Эдинбургского университета Эмма Морли и Декстер Мэйхью познакомились 15 июля 1988 года. Они провели вместе лишь ночь и день, а потом разъехались. Эмма – в Лондон, Декстер – в Париж. Но на прощание они пообещали друг другу встречаться 15 июля каждый год – что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба. С тех пор жизнь преподнесла им немало сюрпризов: у каждого были взлеты и падения, минуты славы и часы отчаяния. Неизменным остается лишь одно – в назначенный день Эм и Декс встречаются несмотря ни на что. Но сколько лет должно пройти, прежде чем они поймут, что не могут жить друг без друга?.