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Один день Один день
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One day

Один день, 2011

2011 / Великобритания
8.2 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эмма и Декстер проводят чудесную ночь вместе после окончания университета, но соглашаются остаться друзьями. Мы видим их каждый год в годовщину этой даты – 15 июля – в течение 15 лет их жизни. Эмма умна, но успех дается ей нелегко,  тогда как к Декстеру карьерный рост и женщины приходят очень быстро. С годами их дороги все больше расходятся, их жизни меняются, и они строят отношения с другими людьми. Но с течением времени, когда жизнь принимает другой оборот, и их судьбы снова начинают развиваться в противоположных направлениях, герои постепенно обнаруживают, что они навсегда принадлежат друг другу.

  • Сценарий фильма был передан Энн Хэтэуэй тайно, поскольку режиссер Лоне Шерфиг не хотела, чтобы американская актриса исполнила роль Эммы. Хэтэуэй прилетела в Лондон на встречу с Шерфиг, которую она назвала «худшей встречей в моей жизни. Я была просто невменяемой». Однако, покинув Шерфиг, актриса вручила ей свой список песен, которые представляли ее интерпретацию персонажа, и это убедило Лоне. 
  • Сцена, где Декстер и Эмма купаются нагишом, – единственная сцена в фильме, где Энн Хэтэуэй и Джим Стерджесс не носили свои парики. 
  • Во время съемок сцены, где Декс и Эмма отдыхают на французском пляже, действительно шел дождь. Актеры играли под брезентом в купальных костюмах.
     

Выпускники Эдинбургского университета Эмма Морли и Декстер Мэйхью познакомились 15 июля 1988 года. Они провели вместе лишь ночь и день, а потом разъехались. Эмма – в Лондон, Декстер – в Париж. Но на прощание они пообещали друг другу встречаться 15 июля каждый год – что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба. С тех пор жизнь преподнесла им немало сюрпризов: у каждого были взлеты и падения, минуты славы и часы отчаяния. Неизменным остается лишь одно – в назначенный день Эм и Декс встречаются несмотря ни на что. Но сколько лет должно пройти, прежде чем они поймут, что не могут жить друг без друга?.

8.2 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 18 августа 2011
Премьера в мире 2 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Лоне Шерфиг
Лоне Шерфиг
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Джоди Уитэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Один день

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Наша рецензия
Главное дарование Лоне Шерфиг всегда заключалось в умении создать особую, хрупкую, наполненную тонкими нюансами и вариациями атмосферу. И хотя «Один день» получился в данном отношении слабее и грубее, чем, например, «Итальянский для начинающих», не говоря уж про «Воспитание чувств», – здесь все равно присутствует та самая, фирменная атмосфера, заставляющая симпатизировать не только персонажам, но и собственно пространству, в котором эти персонажи живут.…
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Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:23
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:08
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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