Прошлой ночью в Нью-Йорке, 2010

Фильм «Прошлой ночью в Нью-Йорке» открывал Римский кинофестиваль 28 октября. Торжественную премьеру посетили исполнители главных ролей картины: Кира Найтли, Ева Мендес, Сэм Уортингтон и Гийом Кане.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» также стала фильмом-закрытия международного кинофестиваля в Торонто.
Молодожены Майкл и Джоанна – красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхеттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге…
За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку... И когда на следующее утро неподалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлюбленного, французского драматурга Алекса, она примет его предложение поужинать, не задумываясь…
Так начнется долгая ночь, которая станет для Джоанны и Майкла настоящим испытанием в супружеской верности…