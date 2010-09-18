Прошлой ночью в Нью-Йорке, 2010

Молодожены Майкл и Джоанна – красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхеттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге…

За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку... И когда на следующее утро неподалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлюбленного, французского драматурга Алекса, она примет его предложение поужинать, не задумываясь…

Так начнется долгая ночь, которая станет для Джоанны и Майкла настоящим испытанием в супружеской верности…