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Прошлой ночью в Нью-Йорке Прошлой ночью в Нью-Йорке
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Last Night

Прошлой ночью в Нью-Йорке, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм «Прошлой ночью в Нью-Йорке» открывал Римский кинофестиваль 28 октября. Торжественную премьеру посетили исполнители главных ролей картины: Кира Найтли, Ева Мендес, Сэм Уортингтон и Гийом Кане. Напомним, что «Прошлой ночью в Нью-Йорке» также стала фильмом-закрытия международного кинофестиваля в Торонто.

Фильм «Прошлой ночью в Нью-Йорке» открывал Римский кинофестиваль 28 октября. Торжественную премьеру посетили исполнители главных ролей картины: Кира Найтли, Ева Мендес, Сэм Уортингтон и Гийом Кане.

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» также стала фильмом-закрытия международного кинофестиваля в Торонто.

Молодожены Майкл и Джоанна – красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхеттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге…

За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку... И когда на следующее утро неподалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлюбленного, французского драматурга Алекса, она примет его предложение поужинать, не задумываясь…

Так начнется долгая ночь, которая станет для Джоанны и Майкла настоящим испытанием в супружеской верности…

7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 13 января 2011
Премьера в мире 18 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Мэсси Таджедин
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Ева Мендес
Ева Мендес
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Гийом Кане
Гийом Кане
Стефани Романов
Все актеры и съемочная группа
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на самом деле тонкий и умный. Любителям зрелищ не рекомендуется. Фильм о сложностях человеческих отношений, о нюансах, о непонимании, о… Читать дальше…
akula 2 апреля 2015, 12:51
Фильм фигня полнейшая! Поставила 5 баллов. Понравится наверное тем, у кого нет семьи, или тем, кто имеет схожие проблемы со своей второй половиной.… Читать дальше…
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