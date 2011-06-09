All inclusive или Всё включено, 2010

Жизнь Андрея – владельца дорогой и востребованной ветеринарной клиники для домашних животных с Рублевки – определенно удалась. Мало того, он не обделен вниманием и прекрасных хозяек милых зверюшек. Но страстная ночь с женой олигарха Эвелиной меняет все: ревнивый муж Эдик очень доходчиво объясняет, что изменит сладкую жизнь успешного бизнесмена.

Единственный выход – это побег из страны. И Андрей уезжает в Турцию по программе «Все включено», не подозревая, что в нее включено намного больше, чем кажется на первый взгляд. За ним по пятам следует австрийский киллер Рудольф, а солнечные пляжи таят самое главное испытание в жизни…