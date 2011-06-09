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All inclusive или Всё включено All inclusive или Всё включено
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All inclusive или Всё включено, 2010

2010 / Россия
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Жизнь Андрея – владельца дорогой и востребованной ветеринарной клиники для домашних животных с Рублевки – определенно удалась. Мало того, он не обделен вниманием и прекрасных хозяек милых зверюшек. Но страстная ночь с женой олигарха Эвелиной меняет все: ревнивый муж Эдик очень доходчиво объясняет, что изменит сладкую жизнь успешного бизнесмена.

Единственный выход – это побег из страны. И Андрей уезжает в Турцию по программе «Все включено», не подозревая, что в нее включено намного больше, чем кажется на первый взгляд. За ним по пятам следует австрийский киллер Рудольф, а солнечные пляжи таят самое главное испытание в жизни…

7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 июня 2011
Премьера в мире 9 июня 2011
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Марина Александрова
Марина Александрова
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Анна Ардова
Анна Ардова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма All inclusive или Всё включено 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
um007 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение miti от 22/06/2011 - 00:01:18
А мне вообще нравится всё отечестенное - водка, сало, хлеб, женщины и кино. Не всё, конечно. Бред… Читать дальше…
523561 2 апреля 2015, 12:51
получше, чем я опасался)

6/10
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36 голосов
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