Ad-Rock Да, снова мы здесь. Даю вам больше, не меньше. Возвращаюсь к микрофону — антидепрессор. Адрок, без давления, да, нам это нужно. Лучшее ещё впереди, и да, верьте в это.

Mike D Отпускаю эхо, пока качаю своё эго. Пью Просекко, в смокинге одет. Пью кофе, играю в кено в казино. Хочешь счастливое число — спроси Майка Дино.

MCA Жгу конкурентов как огнемёт. Мои рифмы, как вино, с годами только лучше. Становлюсь смелее, конкуренты слабеют. У меня мяч, и я вижу путь в корзину.

[бит]

MCA Слева тусовка, справа тусовка. Ты должен тусить за право, чтоб драться, еб#ть его.

Mike D Майк Д, Адрок: Шум поднимите, если вы со мной.

Mike D Наше воскресение, народный выбор. Получаем бабки каждый год, как налоговый сбор. Слушай моё совершенство, ротационная связь. Снимаю эмси с помощью смертельного рэпа.

MCA Я как орнитолог, когда злюсь. Ты, должно быть, выпил пузырьковый напиток и вознёсся. И просеян, я просто нюхаю. Когда ловлю эмси — пора подрезать крылья.

Ad-Rock Лечу как ястреб, а лучше орёл. Чайка нюхает лохов, словно бигль. Моё эго на взлёте и исчезло. Потому что я лучший, а если сомневаешься — ошибаешься.

MCA Слева тусовка, справа тусовка. Ты должен тусить за право, чтоб драться, еб#ть его.

Mike D Майк Д, Адрок: Шум поднимите, если вы со мной.

MCA Передай скальпель, сделаю надрез. Отрежу часть мозга, что ноет. Помещу в формалин и на полку поставлю. Можешь показать друзьям и сказать: «Это был я раньше».

Ad-Rock Мне ничего не сделаешь, не скажешь ни х#я. Не доставай меня, я танцую ламбаду. Запретный танец. Вот мой шанс. Сделать романтику в стиле бибоя.

Mike D Переключаю романтику на финансирование. Открыл ресторан с Тедом Денсоном. Тараканы заходят, но не выходят. Я расставляю всё по местам, без сомнений.

MCA У нас тусовка слева, тусовка справа. Ты должен тусить за право, чтоб драться, еб#ть его.