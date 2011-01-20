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Постер фильма Борись за свои права
8.0
Борись за свои права - Трейлер без цензуры
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8.0

Борись за свои права

, 2011
Fight for Your Right Revisited
США / короткометражный, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Борись за свои права
8.0
Борись за свои права - Трейлер без цензуры
Борись за свои права  Трейлер без цензуры

О фильме

Короткометражка, которая продолжит историю видеоклипа группы Beastie Boys «Fight For Your Right».

В ролях

Джек Блэк
Джек Блэк
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Ad-Rock (B-Boys 1)
Сет Роген
Сет Роген
Mike D (B-Boys 1)
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Орландо Блум
Орландо Блум
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Mother
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Father
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Church Goer
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Режиссер Адам Яух
Сценарист Адам Яух
Композитор Beastie Boys, Рик Рубин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 января 2011
Дата выхода
20 января 2011 Россия 16+
20 января 2011 Казахстан
22 апреля 2011 США
20 января 2011 Украина
Производство Oscilloscope
Другие названия
Beastie Boys: Fight for Your Right Revisited, Борьба за ваше право

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 11 голосов
8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Борись за свои права - Трейлер без цензуры
Борись за свои права Трейлер без цензуры
Борись за свои права - Короткометражка
Борись за свои права Короткометражка
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Ad-Rock Да, снова мы здесь. Даю вам больше, не меньше. Возвращаюсь к микрофону — антидепрессор. Адрок, без давления, да, нам это нужно. Лучшее ещё впереди, и да, верьте в это.
Mike D Отпускаю эхо, пока качаю своё эго. Пью Просекко, в смокинге одет. Пью кофе, играю в кено в казино. Хочешь счастливое число — спроси Майка Дино.
MCA Жгу конкурентов как огнемёт. Мои рифмы, как вино, с годами только лучше. Становлюсь смелее, конкуренты слабеют. У меня мяч, и я вижу путь в корзину.
[бит]
MCA Слева тусовка, справа тусовка. Ты должен тусить за право, чтоб драться, еб#ть его.
Mike D Майк Д, Адрок: Шум поднимите, если вы со мной.
Mike D Наше воскресение, народный выбор. Получаем бабки каждый год, как налоговый сбор. Слушай моё совершенство, ротационная связь. Снимаю эмси с помощью смертельного рэпа.
MCA Я как орнитолог, когда злюсь. Ты, должно быть, выпил пузырьковый напиток и вознёсся. И просеян, я просто нюхаю. Когда ловлю эмси — пора подрезать крылья.
Ad-Rock Лечу как ястреб, а лучше орёл. Чайка нюхает лохов, словно бигль. Моё эго на взлёте и исчезло. Потому что я лучший, а если сомневаешься — ошибаешься.
MCA Слева тусовка, справа тусовка. Ты должен тусить за право, чтоб драться, еб#ть его.
Mike D Майк Д, Адрок: Шум поднимите, если вы со мной.
MCA Передай скальпель, сделаю надрез. Отрежу часть мозга, что ноет. Помещу в формалин и на полку поставлю. Можешь показать друзьям и сказать: «Это был я раньше».
Ad-Rock Мне ничего не сделаешь, не скажешь ни х#я. Не доставай меня, я танцую ламбаду. Запретный танец. Вот мой шанс. Сделать романтику в стиле бибоя.
Mike D Переключаю романтику на финансирование. Открыл ресторан с Тедом Денсоном. Тараканы заходят, но не выходят. Я расставляю всё по местам, без сомнений.
MCA У нас тусовка слева, тусовка справа. Ты должен тусить за право, чтоб драться, еб#ть его.
Mike D Майк Д, Адрок: Шум поднимите, если вы со мной.

Отзывы о фильме

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