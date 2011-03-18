В основе фильма — написанный в 1564 году Питером Брейгелем шедевр «Путь на Голгофу», созданный на сюжет Страстей Христовых. Картина Леха Маевского представляет собой фантазию на тему судеб десяти персонажей, которых можно увидеть на знаменитом полотне (в их числе — Дева Мария), самого Питера Брейгеля и антверпенского купца, коллекционера предметов искусства Николоса Йонгелинка, по заказу которого художником было создано несколько картин.
ПроизводствоTelewizja Polska (TVP), Bokomotiv Freddy Olsson Filmproduktion, Odeon
Другие названия
Mlyn i krzyz, The Mill and the Cross, El molino y la cruz, O Moinho e a Cruz, Bruegel, le moulin et la croix, Bruegel's Moving Painting, Die Mühle & das Kreuz, I colori della passione - The mill and the cross, Malom és kereszt, Malūnas ir kryžius, Mlin i krst, Młyn i krzyż, Moara de vânt si crucea, The Mill & the Cross, Ο μύλος και ο σταυρός, Мелницата и кръстът, Мельница и крест, ブリューゲルの動く絵, 磨坊與十字架