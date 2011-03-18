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Постер фильма Мельница и крест
7.3
Мельница и крест - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мельница и крест
7.3

Мельница и крест

, 2011
The Mill and the Cross / Mlyn i krzyz
Швеция, Польша / исторический, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мельница и крест
7.3
Мельница и крест - Трейлер
Мельница и крест  Трейлер

О фильме

В основе фильма — написанный в 1564 году Питером Брейгелем шедевр «Путь на Голгофу», созданный на сюжет Страстей Христовых. Картина Леха Маевского представляет собой фантазию на тему судеб десяти персонажей, которых можно увидеть на знаменитом полотне (в их числе — Дева Мария), самого Питера Брейгеля и антверпенского купца, коллекционера предметов искусства Николоса Йонгелинка, по заказу которого художником было создано несколько картин.

В ролях

Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Pieter Bruegel
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Mary
Майкл Йорк
Nicolaes Jonghelinck
Шарлотта Ремплоинг
Mary
Йоанна Литвин
Marijken Bruegel
Dorota Lis
Saskia Jonghelinck
Bartosz Capowicz
Crucified
Mateusz Machnik
Wheelfied
Мариан Макула
Miller
Sylwia Szczerba
Netje
Wojciech Mierkulow
Jan
Режиссер Лех Маевски
Сценарист Michael Francis Gibson, Лех Маевски
Композитор Лех Маевски, Юзеф Скшек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция / Польша
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 18 марта 2011
Премьера в мире 18 марта 2011
Дата выхода
15 сентября 2011 Россия RUSCICO
15 сентября 2011 Беларусь
14 декабря 2012 Испания
14 сентября 2011 Италия
15 сентября 2011 Казахстан
18 марта 2011 США
15 сентября 2011 Украина
28 декабря 2011 Франция
Сборы в мире $1 116 180
Производство Telewizja Polska (TVP), Bokomotiv Freddy Olsson Filmproduktion, Odeon
Другие названия
Mlyn i krzyz, The Mill and the Cross, El molino y la cruz, O Moinho e a Cruz, Bruegel, le moulin et la croix, Bruegel's Moving Painting, Die Mühle & das Kreuz, I colori della passione - The mill and the cross, Malom és kereszt, Malūnas ir kryžius, Mlin i krst, Młyn i krzyż, Moara de vânt si crucea, The Mill & the Cross, Ο μύλος και ο σταυρός, Мелницата и кръстът, Мельница и крест, ブリューゲルの動く絵, 磨坊與十字架

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мельница и крест - Трейлер
Мельница и крест Трейлер
Мельница и крест - Трейлер 2
Мельница и крест Трейлер 2
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Отзывы о фильме

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